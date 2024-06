Pantheøn Band: neuer Vertrag und neues Album

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Club Inferno Ent. das neue Album Upswing von Pantheøn Band veröffentlichen wird.

Pantheøn Band, Veteranen der römischen Hard Rock Szene, sind fünf Rocker, Protagonisten auf italienischen und internationalen Bühnen, die den Göttern dieser Musik ihre persönliche Hommage erweisen und einen Vertrag mit Club Inferno Ent. für die Veröffentlichung ihres zweiten Albums mit dem Titel Upswing unterzeichnet haben.

Pantheøn Band präsentieren progressive Elemente, schwere Arrangements, Orgel/Synth-Gitarre getriebene Melodien sowie intensiven Gesang. Sie sind in der Lage, das Beste von Bands wie Deep Purple, Uriah Heep, Foreigner, aber auch The Black Crowes, Bon Jovi und den besten modernen amerikanischen Hard Rock einzufangen und mischen all diese Seelen mit einem absolut persönlichen und originellen stilistischen Ausdruck.

Das Ergebnis daraus ist Upswing, das am 27. September 2024 erscheinen wird, ein Album, das sein Herz der Vergangenheit zuwendet, aber mit seinem Geist und seiner Seele in die Zukunft projiziert.

Pantheøn Band, ein musikalisches Kaleidoskop aus Farben, Melodien und Gefühlen.

Pantheøn Band online:

http://www.pantheonband.com

https://www.facebook.com/PantheonBand