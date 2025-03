Zakk Sabbath auf UK/EU Tour am 18.03.2025 in der Markthalle Hamburg

Event: Zakk Sabbath – UK/EU Tour 2025

Bands: Zakk Sabbath, Lowen

Ort: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg

Datum: 18.03.2025

Kosten: VVK 44,95 € (sold out)

Zuschauer: ca. 1.100

Genre: Hard Rock, Classic Rock, Heavy Metal, Progressive Metal, Doom Metal

Link: https://markthalle-hamburg.de/

Setlist Zakk Sabbath:

Supernaut Snowblind Under The Sun/Every Day Comes And Goes Tomorrow’s Dream Wicked World Fairies Wear Boots Into The Void Children Of The Grave Lord Of This World Hand Of Doom Behind The Wall Of Sleep Bassically N.I.B. War Pigs

Zu den Mitbegründern des Heavy Metal zählen Black Sabbath aus Birmingham, die von 1969 bis 2017 aktiv waren und viele nachfolgende Bands beeinflussten. Das selbst betitelte Debüt, Paranoid, Master Of Reality und Vol. 4 legten den Grundstein für eine legendäre Band. Es gibt unzählige Coverbands, die sich an dem alten Material aus den frühen 70ern versuchen. Zakk Wylde spielte ab den 80ern in der Begleitband von Ozzy Osbourne. Selbst auf dem 2022er-Release Patient Number 9 ist Wylde zu hören. Als Sänger und Gitarrist agiert Wylde bei Black Label Society, unter anderem gemeinsam mit Bassist John DeServio. Dazu kommt seine Soloband und diverse weitere Aktivitäten wie zum Beispiel Zakk Sabbath.

Mit John DeServio startete Wylde das Projekt Zakk Sabbath, wo es um das Vermächtnis der Urväter des Heavy Metal geht. Durch die Ankündigung von OzzyOsbourne, im Sommer eine finale Show in Birmingham auf die Bühne zu stellen, wo auch seine ehemaligen Black-Sabbath-Mitmusiker dabei sind, ist das Vermächtnis von Black Sabbath wieder sehr aktuell. Das führt dazu, dass die Markthalle heute Abend sold out meldet. Das ist für eine Cover-Band durchaus verwunderlich, aber der Mythos der Band aus Birmingham lebt nach wie vor.

Der Auftakt startet pünktlich um 20 Uhr und nennt sich Lowen. Kaum einer der anwesenden Black-Sabbath-Fans dürfte der Bandname geläufig sein. Eigentlich sind Lowen nur ein Duo, bestehend aus Gitarrist Shem Lucas und Sängerin Nina Saeidi. Live gesellen sich noch Bass und Drums dazu. Auf die Ohren gibt es ein sehr spezielles Gebräu, das primär im progressiven Metal zu verorten ist. Dazu gesellen sich aber orientalische Einflüsse und eine Prise Doom. Es gibt eine beachtliche Soundwand, die aber nicht gerade leicht bekömmlich ist. Auf jeden Fall ist die Musik nicht kompatibel zu Black Sabbath, da hilft auch die Prise Doom nicht. Circa eine halbe Stunde hat das Quartett auf der Bühne für ihr Programm, dann heißt es Platz schaffen für den Headliner.

Der Umbau und der Line-Check dauern eine gute halbe Stunde. Dann stürmt Zakk Wylde mit dem Handy in der Hand auf die Bühne und filmt die Menschen in der ausverkauften Markthalle. Anscheinend ist er selbst überrascht, dass an einem Dienstagabend die Hütte voll ist.

Supernaut, Snowblind und das Medley aus Under The Sun/Every Day Comes And Goes. Der Auftakt gehört Vol. 4 und die Intensität, die das Trio aus Bass, Gitarre und Drums auf die Bretter legt, ist für das Publikum nahezu greifbar. Aber eins ist auch klar. Zakk Wylde singt nicht wie Ozzy Osbourne oder Ronnie James Dio. Wylde hat eine gewisse Rotzigkeit in seiner nasalen Stimme und insgesamt prügeln die drei Herren das Liedgut von Black Sabbath mehr herunter im Vergleich zu Geezer Butler, Tony Iommi und Bill Ward. Trotzdem ist der Auftritt mitreißend und die Show von Wylde energetisch und bärenstark.

Einer der Höhepunkte ist der Klassiker Children Of The Grave, der von der Saitenarbeit enormen Druck versprüht. Dazu zeigt sich die Besucherschaft in der Markthalle sehr textsicher und schmettert Dinger wie Hand Of Doom oder Behind The Wall Of Sleep. Der große Chor kommt zum Ende des Sets und N.I.B., das den berühmten Gänsehautfaktor liefert. Nachschlag? War Pigs könnte kaum aktueller sein und Wylde zelebriert seine Gitarrenkünste am Mischpult mitten im Publikum. Das berühmte Tüpfelchen auf das I ist gesetzt und das Trio wird mit donnerndem Applaus nach knapp 100 Minuten verabschiedet.

Wenn du auf die Musik von Black Sabbath stehst, wirst du 2025 kaum eine Band finden, die die Nummern der ersten vier Alben intensiver aus den Boxen dröhnen lässt als Zakk Sabbath. Insgesamt ein sehr gelungener und mitreißender Konzertabend mit Musik, die für die Ewigkeit geschrieben wurde.