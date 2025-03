Witchrot: kehren mit dem Video zu „Throat Cutter“ zurück

Die in Toronto ansässigen hypnotischen Doom-Künstler Witchrot präsentieren das teuflisch eindringliche erste Video aus ihrem neuen Album Soul Cellar, das am 23. Mai über Fuzzed & Buzzed Records und Majestic Mountain Records veröffentlicht wird. Die Band hat zudem eine Reihe von Sommerkonzerten in Europa und dem Vereinigten Königreich angekündigt.

Das neue Video zu Throat Cutter kann hier angesehen werden:

Die Single ist auf allen Streaming-Diensten verfügbar.

Das Album Soul Cellar zeigt, wie Witchrot ihre kreativen Grenzen erweitern, indem sie mehr Melodie und feine Keyboard-Elemente einfließen lassen und atmosphärische Klänge entwickeln, während sie ihren ätherischen, doom-infizierten Wurzeln treu bleiben. Soul Cellar spiegelt das Leben seiner Schöpfer wider und behandelt Themen wie Hoffnungslosigkeit, Verrat, Paranoia und gesellschaftliche Frustration. Metalsucks beschreibt den Sound als „dunklen, tiefen und schweren Doom Metal, zu dem man sich das Genick brechen kann“. Die eindringlichen Klanglandschaften, die von Hoffnungslosigkeit geprägt sind, laden die Zuhörer ein, in die rohe Emotion und die klangliche Tiefe einzutauchen, für die die Band bekannt ist.

Über ihre neue Single Throat Cutter sagt die Band: “Throat Cutter is specifically based on an experience Peter had witnessing his dog’s eye being ripped out. The video incorporates an amalgam of imagery and textures caught on tape, true MK Ultra style. Our friend who made the video felt the song and video together were possessed. He was sure he would have to offer blood to the final tapes.”

Soul Cellar wurde bei Simcoe Mechanical von Nixon Boyd und bei Palace Sound von Dylan Frankland aufgenommen. Gemixt wurde es von Dylan Frankland und gemastert von Tony Reed bei Heavy Head Recording Co. Das Cover-Artwork stammt von ZZ Corpse. Das Album wird am 23. Mai auf LP, CD und in digitalen Formaten veröffentlicht, Vorbestellungen sind bereits jetzt bei Fuzzed & Buzzed Records (USA) und Majestic Mountain Records (EU) möglich.

Die Trackliste zu Soul Cellar findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Witchrot entstand 2018 aus Torontos Underground und hat das Publikum mit ihrer gefühlvollen Fusion aus Doom Metal, psychedelischem Fuzz und eindringlichem Shoegaze begeistert. Gegründet von der Sängerin Lea Reto und dem Gitarristen Peter Turik, kreiert das Quintett hypnotische Klanglandschaften, in denen verschwommene Vocals mit massiven Wellen von Distortion, Sludge und Sleaze verschmelzen.

Gemeinsam mit dem Keyboarder Patrick Sherrard entwickelt sich Witchrot weiter, bleibt jedoch ihren Wurzeln treu. Ihre atmosphärischen Melodien und die drückende Schwere überschreiten Genregrenzen und schaffen einen Sound, der wie ein Echo im Abgrund verweilt. Die Besetzung wird durch Jon Ferreira (ehemals Panzerfaust) am Bass und Myles Deck (Cauldron) am Schlagzeug ergänzt.

Witchrot – UK- und EU-Sommershows

Aug 12 – Amsterdam (NL) Der Tanker

Aug 13 – Antwerp (BE) Antwerp Music City

Aug 14 – TBA

Aug 15 – Dresden (DE) Chemiefabrik

Aug 16 – TBA

Aug 18 – Nottingham (UK) Billy Bootleggers

Aug 19 – TBA

Aug 20 – Bristol (UK) The Gryphon

Aug 21 – London (UK) Helgis

Aug 22 – Brighton (UK- The Green Door Store

Aug 23 – TBA

Aug 24 – Sheffield (UK) Cosmic Vibration Festival

Facebook: https://www.facebook.com/witchrot/

Instagram: https://www.instagram.com/witchrotband/