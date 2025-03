Final Affliction: stellen ihre Single „Burn The Periphery“ vor

Final Affliction ist ein Zwei-Mann-Progressive-Metal-Projekt, das von den erfahrenen Musikern Jan Geenen und Sten Veiths gegründet wurde. Mit einer gemeinsamen Leidenschaft für komplizierte Kompositionen, schwere Grooves und atmosphärische Klanglandschaften verschiebt das Duo die Grenzen des modernen Metals und bleibt dabei seinen Wurzeln in Technik und Emotion treu.

Beide Mitglieder spielten in Bands wie Unleash The Fury, Breakfast At Midnight und In-Quest. Dieser vielfältige Hintergrund ist die Grundlage für den Sound von Final Affliction – eine Verschmelzung von progressiver Komplexität und eindringlichen Melodien. Die Band hat stetig an ihrer klanglichen Identität gearbeitet und starke Singles veröffentlicht. Mit zwei Singles, die bereits veröffentlicht wurden, und einem dritten Song, der in Vorbereitung ist, verfeinern Final Affliction ihren unverwechselbaren Stil und beweisen, dass zwei Musiker einen ebenso gewaltigen Sound wie eine ganze Band erzeugen können. Final Affliction steht erst am Anfang.