Ash Fault Jungle: veröffentlichen ihre neue Single „One Question“

Die von C. Stevans gegründete Band Ash Fault Jungle steht für modernen Hard Rock und wird als Teil der New Wave of American Hair Metal bezeichnet. Als reines Studio-Projekt ohne Tour-Ambitionen konzentriert sich die Band auf die Leidenschaft zur Musik.

Mit ihrer neuen Single One Question schlägt Ash Fault Jungle einen etwas härteren Groove an wie gewohnt. Doch für Stevans geht es nicht um Ruhm oder große Erfolge – es ist einfach seine Kunst, dem Alltag zu entfliehen und seine Musik mit Gleichgesinnten zu teilen. „Ich will einfach nur Spaß haben und das tun, was ich liebe“, so der Musiker.

Hier könnt ihr euch direkt One Question anhören: