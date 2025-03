Rock-Out: neue Single „Let’s Call It Rock’N’Roll“ veröffentlicht

Die junge Schweizer Rockband Rock-Out freut sich, ihre neue Single und das dazugehörige Video Let’s Call It Rock’N’Roll zu präsentieren, das gleichzeitig der Titeltrack ihres kommenden dritten Albums ist. Let’s Call It Rock’N’Roll wird am 11. April 2025 über Frontiers Music Srl veröffentlicht.

Seht euch das Video zum Titeltrack hier an:

Die Band beschreibt den Titeltrack mit den Worten: “Being on the road and living out our great passion in front of an audience – these are our absolute highlights. True to the motto Let’s Call It Rock’N’Roll, for some a simple phrase, for us an entire life’s work.”

In Bezug auf das Album fügen sie hinzu: “This is not just an album, but describes the attitude of the band. The album is intended to show that handmade rock music still has a firm place in society. With old craftsmanship and modern sound, this work should bring together younger and older people all over the world to share their passion.”

Stellt euch einen verrauchten Raum vor, den Duft von frisch gezapftem Bier in der Luft und eine Menge, die ihre Gläser hebt, während klassische Rock-Akkorde durch die Atmosphäre dringen. Dies ist die Welt von Rock-Out, einer Band, die die rohe Energie der Rockmusik in ihrer reinsten Form verkörpert.

Mit einer unkomplizierten Einstellung, lauten Riffs und einer Leidenschaft, die über jeden Akkord hinausgeht, bringt Rock-Out authentischen, rauen Rock zurück auf die Bühne – direkt aus der Schweiz in jeden Veranstaltungsort, der bereit ist, bis ins Mark erschüttert zu werden.

Gegründet im Jahr 2012, veröffentlichten Rock-Out 2018 ihr erstes Album Loud, Hard and Dirty, ein Debüt, das sie schnell als eine Kraft in der Schweizer Rockszene etablierte. Zwei Jahre später folgte ihr zweites Album Stand Together, roh, direkt und voller Schweizer Rockgeist.

Ihr großer Durchbruch kam 2022, als sie während einer Samstagabend-Show im Schweizer Fernsehen (SRF) ein Set zur besten Sendezeit spielten und ein riesiges Publikum erreichten, was ihren Status als einen der aufregendsten Live-Acts des Landes festigte. Für Florian Badetscher (Gitarre, Gesang), Luca Gfeller (Bass), David Bärtschi (Schlagzeug) und Severin Held (Gitarre) gibt es kein Sicherheitsnetz, keine Gimmicks – nur pure Rockenergie.

Seitdem haben Rock-Out die Festival-Szene dominiert und auf großen Rockfestivals in der Schweiz und Deutschland gespielt, darunter Summerside, Riverside und Rock Of Ages. Sie haben auch die Clubszene erobert, ihre ersten Clubshows ausverkauft und das Publikum nach mehr ihrer kraftvollen, melodischen Klänge verlangen lassen.

Die Musik von Rock-Out ist geradlinig, zeitlos und stolz schweizerisch. Aus der Region Emmental stammend, liefert die Band kraftvolle Auftritte, die mehr sagen als Worte. Im Mittelpunkt steht die unglaubliche Stimme von Frontmann Florian, ein natürliches Talent, das ihrem bereits donnernden Sound eine einzigartige, fesselnde Note verleiht.

Rock-Out wird beweisen, dass Rock nicht tot ist, und bringt ihre hochoktanige, ungenierte Musik auf Bühnen überall. Mit Kraft, Selbstbewusstsein und unbestreitbarem Biss hält Rock-Out den Geist des Rock lebendig und lauter als je zuvor.

Ihr drittes Album Let’s Call It Rock’N’Roll wird alle Hard-Rock-Fans weltweit mit seiner frischen Energie erobern!

Let’s Call It Rock’N’Roll – Tracklist:

1. The Boys Are Back

2. Let’s Call It Rock’N’Roll

3. American Way

4. Pump It Up

5. Dynamite

6. Hcrnrsm

7. I Wanna Live

8. Tears Are The Rain

9. Hit Me

10. Don’t Call Me Honey

Rock-Out Besetzung:

Florian Badertscher – Gesang, Gitarre

Severin Held – Gitarre

Luca Gfeller – Bass

David Bärtschi – Schlagzeug

