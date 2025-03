Forbidden Order: stellen ihren Song „On My Own“ vor

Forbidden Order ist eine Metal-Band aus Montreal. Mit einem unternehmerischen Mindset wollte die Band die Grenzen ihres Könnens erweitern und sich von der restlichen Szene abheben. Verwurzelt im Metalcore und inspiriert von Death Metal, Progressive und melodischen Elementen, haben sie einen Sound geschaffen, der sich keiner einfachen Kategorisierung unterordnen lässt. Ihre Musik transportierte Werte wie Ehrgeiz, Innovation und Entschlossenheit.

Durch Zweifel, Angst und harte Arbeit veröffentlichten sie 2023 ihre Debüt-EP Let There Be Darkness sowie die beiden Singles Just Another Day und United. Diese bereiteten den Weg für ihr bisher größtes Release im Jahr 2024: The Beast Within. Durch die Zusammenarbeit mit den Besten der Branche setzt sie die Messlatte hoch, um Metal-Fans einen einzigartigen Sound zu liefern – mit Erfolg: Ihr YouTube-Kanal erreichte 100.000 Aufrufe.

Das Motto der Band ist es, stets zu innovieren und etwas zu zeigen, das man nicht jeden Tag sieht. Forbidden Order dürfte Fans von Avenged Sevenfold, Shadow Of Intent, Ice Nine Kills und Trivium begeistern.