Tribute To The Gods 5: startet am 22.03.2025 im JUZ in Andernach

Das Tribute-Festival geht schon in die fünfte Runde. Diesmal mit einer Double-Headliner-Show von den Bonner Killerz –A Tribute To Iron Maiden, die schon 2022 in Andernach, Juz einen sensationellen Auftritt hinlegten. Das war so gut, dass es nach Wiederholung schreite (zumal sich zu der Zeit noch nicht alle Fans zu Konzerten trauten) dazu spielt noch die beste deutsche Rainbow Tribute Band Beyond The Rainbow. Beide Acts werden 90 Minuten plu Zugabe spielen, also eine echte Vollbedienung für alle Hard Rock/Metal Fans.

Killerz: Die Bonner Band (gegründet 2001) gibt eins ihrer seltenen Konzerte. Sie spielen jedes Jahr ein ausverkauftes Konzert in der Bonner Harmonie. Hier sind absolute Cracks am Werk, die mit dem besten Dickinson der Szene auftrumpfen: Sänger Markus Brand aus Güthersloh, Bassist Rolf Sander ist von den Queen Kings bekannt, Armin Rave, Martin Behr und Andy Altmeier gehören ebenfalls zu den besten Musikern in Bonn. Sie spielen alle Klassiker wie Number Of The Beast, Hallowed Be Thy Name, Fear Of The Dark, The Trooper etc.

Beyond The Rainbow: Mit seiner 1975 formierten Band Rainbow setzte Ritchie Blackmore seine musikalischen Ideen konsequent um und kreierte zusammen mit dem 2010 verstorbenen Sänger Ronnie James Dio melodiöse, dramatische und virtuose Rockmusik. Die kompositorische Vielfalt umfasste dabei Hits wie Long Live Rock’n’Roll oder Since You Been Gone, musikalische Epen a la Stargazer oder Gates Of Babylon, aber auch wunderschöne Balladen wie Catch The Rainbow und Temple Of The King. Mit fünf versierten Musikern erweckt Beyond The Rainbow die Musik von Rainbow zu neuem Leben. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen dabei Gitarrist Andy „Doc“ Kraus, ein wahrer Blackmore-Enthusiast, sowie der niederländische Ausnahmesänger John Cuijpers.

Tribute To The Gods 5 – Double Headliner Show

Bands: Killerz und Beyond The Rainbow

Datum: 22.03.2025

Ort: Andernach, JUZ

Beginn: 20:00 Uhr

Vorverkauf: 30 Euro (+ Gebühr)