Iron Maiden: Thames & Hudson veröffentlicht ultimatives Legacy-Buch zur Feier der ersten 50 Jahre von Iron Maiden

Thames & Hudson freuen sich, die bevorstehende Veröffentlichung von Iron Maiden: Infinite Dreams – The Official Visual History bekannt zu geben, das im Herbst 2025 weltweit als Hardcover erscheinen wird. Als großartige visuelle Feier der ersten 50 Jahre von Iron Maiden dokumentiert dieses neue Buch die Entwicklung der renommiertesten Band des Heavy-Metal mit einmaligen Beiträgen von Bandmitgliedern und Management. Ein wirklich spektakuläres und wunderschönes Buch mit noch nie zuvor gesehenen Stücken und Fotografien, die über mehrere Jahre mit enormer Liebe zum Detail zusammengestellt wurden, das eine der einflussreichsten und umsatzstärksten Bands Großbritanniens feiert, die zur wohl größten Metal-Band der Welt geworden ist.

Iron Maiden: Infinite Dreams erzählt in chronologischer Reihenfolge die Geschichte der Band von ihren ersten Kneipenauftritten 1975 und ihrem ersten Plattenvertrag 1979 über die Aufnahme und Rezeption bahnbrechender Alben, darunter ihr selbstbetiteltes Debüt, ihr weltweiter Durchbruch The Number Of The Beast von 1982 und das stadionerobernde Seventh Son Of A Seventh Son, bis hin zum hochgelobten Doppelalbum Senjutsu von 2021 und der bevorstehenden Run For Your Lives World Tour. Das Buch verfolgt die Entwicklung ihres legendären Maskottchens Eddie, inklusive exklusiver Kommentare von seinem Schöpfer Derek Riggs, und dokumentiert die spektakulären und komplexen Bühnenproduktionen sowie ausgedehnten Live-Tourneen der Band, darunter die Somewhere Back in Time World Tour aus dem Jahr 2008, die international Schlagzeilen machte, weil Bruce Dickinson persönlich die bandeigene Ed Force One 757 flog.

Iron Maiden: Infinite Dreams präsentiert ikonische Album- und Single-Cover, Fotos der Instrumente der Band aus Vergangenheit und Gegenwart, Bühnenrequisiten, handgeschriebene Songtexte und Artefakte aus dem Archiv und den persönlichen Sammlungen der Band sowie Fotos bedeutender Ereignisse von Ross Halfin, John McMurtrie und anderen. Das Buch steckt voller aufschlussreicher Geschichten und faszinierender Einblicke zentraler Bandmitglieder und des Managements. Eingerahmt wird all das von einem Vorwort des Bandgründers Steve Harris und einem Nachwort von Sänger Bruce Dickinson.

Steve Harris sagt: “Ich war angenehm überrascht von einigen Sachen, die ich für dieses Buch ausgraben konnte. Ich wusste, dass ich viele Dinge aus den frühen Tagen aufbewahrt hatte, aber sie haben wirklich gut überdauert und die Fotografie hat sie wieder zum Leben erweckt. Ich hoffe, die Fans werden es lieben, all die Sachen auf diese Weise präsentiert zu sehen! Es ist der richtige Zeitpunkt, alles als Teil unserer 50-Jahr-Feier zusammenzubringen.”

Tristan De Lancey, Creative Director bei Thames & Hudson, bemerkte dazu: “Iron Maiden ist eine Institution. In den 1980er-Jahren als Pioniere des britischen Heavy-Metal gefeiert, verkörpert die Band heute einen Geist furchtloser kreativer Unabhängigkeit und leidenschaftlicher Hingabe an ihre Fans, der ihr weltweit und über Generationen hinweg eine riesige Anhängerschaft beschert hat. Dank des erstaunlichen Archivzugriffs und einer akribischeren, aktiveren Beteiligung der Band, als ich je für möglich gehalten hätte, wurden uns die Werkzeuge geschenkt, etwas Wunderschönes, Umfassendes und Einzigartiges zu schaffen, das zweifellos die Messlatte für illustrierte Bücher in diesem Musikgenre höher legt. Jede Seite wird ihr Publikum überraschen und begeistern – erwartet nur nicht, dass Metal-Fans die Einzigen sind, die es kaufen werden …!”