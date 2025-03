Oracle Hands: kündigen Debütalbum „Dirge For The Doomed“ an

Am 25. April erscheint über Moment Of Collapse Records das Debütalbum Dirge For The Doomed der norddeutschen Formation Oracle Hands, das die Grenzen des Post-Metal neu definiert und eine brutale, atmosphärische Klangwand erschafft. Nach ihrem vielversprechenden Demotape aus dem Jahr 2023 kehrt die Band mit sieben intensiven Tracks zurück und festigt damit ihren Platz in einem musikalischen Bereich, der von Genres wie Doom, Black, Death Metal sowie Punk und Grindcore beeinflusst ist.

Seht euch das Video zur ersten Single Black Fields hier an:

Das Album wurde in der renommierten Tonmeisterei Oldenburg unter der Leitung von Roland Wiegner aufgenommen und entfaltet eine dichte, bedrohliche Atmosphäre, die von treibenden Blast Beats, dunklen Melodien und einer unaufhaltsamen Klanglawine getragen wird. Besonders beeindruckend ist das Gleichgewicht zwischen roher Aggression und melancholischer Schwere: unerbittliche Riffs und schrille Noise-Passagen treffen auf schwerfällige Gitarrenharmonien, während der Bass ominös durch die Tracks dringt und das vielseitige Drumming ständig neue Dynamiken einführt.

Die Intensität des Albums wird durch die eindringlichen, oft resignierten Texte verstärkt, die in einem Zusammenspiel aus harten Schreien und Growls zum Ausdruck kommen. Oracle Hands gelingt es, trotz der überwältigenden Kraft stilistische Beliebigkeit zu vermeiden. Stattdessen zeigen sie ein feines Gespür für Songwriting, das zwischen eruptiver Energie und atmosphärischer Tiefe oszilliert.

Mit dem Track Black Fields haben Oracle Hands einen ersten intensiven Vorgeschmack auf ihr bald erscheinendes Album veröffentlicht. Der Song wird von einem Video begleitet, das hier angesehen werden kann:

Fans von Bands wie Rosetta, Oathbreaker oder Hessian werden sich sofort mit Dirge For The Doomed wohlfühlen. Oracle Hands gelingt es, innerhalb des dichten Post-Metal-Genres eine eigene Stimme zu finden und ein Debütwerk abzuliefern, das Aufmerksamkeit verlangt. Kein Enthusiast intensiven, emotional aufgeladenen Metals sollte dieses Album verpassen.

Dirge For The Doomed– Trackliste:

1. The Order

2. Nihilistic Rites

3. Dissonance Of The Tongueless

4. Pulse

5. Black Fields

6. Drain The Poison

7. Into The Abyss

Facebook: https://www.facebook.com/oraclehands/

Instagram: https://www.instagram.com/oracle_hands_band/