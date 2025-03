Swallow The Sun: veröffentlichen “MelancHoly (Holy Edit)”

Die finnischen Doom-Metal-Legenden Swallow The Sun melden sich mit einer neuen Version ihrer Fan-Hymne zurück und präsentieren eine Growl-freie Version von MelancHoly (Holy Edit) aus ihrem Album Shining Dark Deluxe. Diese Sonderausgabe lädt die Fans zu einem tieferen, atmosphärischen Erlebnis ein und zeigt einzigartige Interpretationen ausgewählter Studiotracks, die die für die Band typische Melancholie und Live-Energie einfangen.

Swallow The Sun erobern Europa – verpasst das nicht! Frisch von ihrem Nordamerika-Erfolg rüsten sich Swallow The Sun für eine monumentale Europatournee zusammen mit Before The Dawn und Stam1na.

Swallow The Sun – Shining Over Europe 2025

14.04.2025 Belgium, Antwerp – Zappa

15.04.2025 Germany, Koln – Gebaude 9

16.04.2025 Germany, Berlin – Cassiopeia

17.04.2025 Poland, Poznan – 2PROGI

18.04.2025 Czechia, Prague – Futurum

19.04.2025 Slovakia, Bratislava – Randal

20.04.2025 Hungary, Budapest – Barba Negra

22.04.2025 Austria, Vienna – B72

23.04.2025 Germany, Munich – Backstage Halle

24.04.2025 Switzerland, Aarau – Kiff

25.04.2025 Italy, Milan – Legend

26.04.2025 France, Marseille – Le Molotov

27.04.2025 Spain, Barcelona – Razzmatazz 2

29.04.2025 Spain, Madrid – Copernico

30.04.2025 France, Toulouse – Le Rex

01.05.2025 France, Nantes – Le Ferrailleur

02.05.2025 France, Paris – Backstage Btm

04.05.2025 Netherlands, Tilburg – 013 Next

05.05.2025 Netherlands, Amsterdam – Melkweg

06.05.2025 Germany, Hamburg – Logo

Swallow The Sun holen sich finnischen Grammy! In einer wegweisenden Leistung haben Swallow The Sun mit ihrer neuesten Veröffentlichung Shining den allerersten finnischen Grammy (Emma Gala Award) für das beste Metal-Album (2024) gewonnen. Nach zwei vorangegangenen Nominierungen stellt dieser wohlverdiente Sieg einen bedeutenden Meilenstein für die Band dar und festigt Shining als das Metal-Album des Jahres.

Die Band drückt ihre Dankbarkeit aus: “A huge thank you to Backbone Management, Century Media Records, Dan Lancaster, Pasi, Aleksi, Markus, Jaani, and Juha Ruusunen for helping us reach this milestone. We’re also incredibly grateful to all of you who have supported us and listened to our music along the way, this means the world to us!”