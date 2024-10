Swallow The Sun: das neue Album Shining ist ab sofort erhältlich

Swallow The Sun haben am vergangenen Freitag ihr lang erwartetes neues Album Shining zusammen mit einem Musikvideo zu Charcoal Sky veröffentlicht.

Juha Raivio kommentiert die Albumveröffentlichung: „It feels almost surreal to release one of our best and bravest album 24 years into the band’s existence. Like an ice dagger through a sleeping heart. Sunrise in the night sky. Horns and Halos. Shining dark.“

Er ergänzt zur neuen Single: „Charcoal Sky is a true anthem for the autumn and the weight of the coming winter. To recognize and face the killing season within, to be reborn again.“

Mikko Kotamäki ergänzt zu Charcoal Sky: „Charcoal Sky is musically the heaviest song of the album. Can’t wait to perform this song live. Great riffs and catchy chorus. Future classic so to speak.“

Seht euch das Video zu Charcoal Sky hier an:

Streamt Charcoal Sky hier: https://swallowthesun.lnk.to/Shining-album

Das neue Album wurde von Dan Lancaster (Bring Me the Horizon, Muse, Enter Shikari, etc.) produziert und gemischt, von Tony Lindgren (Fascination Street Studios) gemastert und von Juho Räihä bei SoundSpiral Audio aufgenommen, mit Ausnahme der Vocals, die von Dan Lancaster beigesteuert wurden.

Charcoal Sky folgt auf die bereits veröffentlichten Songs und Musikvideos zu Innocence Was Long Forgotten, What I Have Become und MelancHoly.

Shining – Tracklist:

1. Innocence Was Long Forgotten

2. What I Have Become

3. MelancHoly

4. Under The Moon & Sun

5. Kold

6. November Dust

7. Velvet Chains

8. Tonight Pain Believes

9. Charcoal Sky

10. Shining

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Shining bestellen: https://swallowthesun.lnk.to/Shining

Swallow The Sun haben kürzlich Headline-Termine in Europa angekündigt. Die Tour findet im Frühjahr 2025 statt und beginnt am 14. April in Antwerpen, Belgien. Sie wird alle großen Städte in Europa ansteuern und am 6. Mai in Hamburg enden.

Swallow The Sun – Shining Over Europe 2025

14.4.2025 Belgium, Antwerp – Zappa

15.4.2025 Germany, Koln – Gebaude 9

16.4.2025 Germany, Berlin – Cassiopeia

17.4.2025 Poland, Poznan – 2Progi

18.4.2025 Czechia, Prague – Futurum

19.4.2025 Slovakia, Bratislava – Randal

20.4.2025 Hungary, Budapest – Barba Negra

22.4.2025 Austria, Vienna – B72

23.4.2025 Germany, Munich – Backstage Halle

24.4.2025 Switzerland, Aarau – Kiff

25.4.2025 Italy, Milan – Legend

26.4.2025 France, Marseille – Le Molotov

27.4.2025 Spain, Barcelona – Bóveda

29.4.2025 Spain, Madrid – Copernico

30.4.2025 France, Toulouse – Le Rex May

01.5.2025 France, Nantes – Le Ferrailleur

02.5.2025 France, Paris – Backstage Btm

04.5.2025 Netherlands, Tilburg – 013 Next

05.5.2025 Netherlands, Amsterdam – Melkweg Max

06.5.2025 Germany, Hamburg – Logo

w/ Ensiferum

05.12. Lahti, Finlandia-Klubi

06.12. Seinäjoki, Rytmikorjaamo

07.12. Oulu, Tullisali

11.12. Jyväskylä, Lutakko

12.12. Tampere, Pakkahuone

13.12. Turku, Teatro

14.12. Helsinki, Kulttuuritalo

Shining Over North America – Tourdaten

2/20/25 Detroit, MI – Sanctuary

2/21/25 Toronto, ON – Velvet Underground

2/22/25 Montreal, QC – Fouf’s

2/23/25 Boston, MA – Brighton Music Hall

2/24/25 New York, NY – Gramercy Theater

2/25/25 Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

2/26/25 Greensboro, NC – Hangar 1819

2/27/25 Atlanta, GA – The Earl

2/28/25 Orlando, FL – Conduit

3/1/25 Pensacola, FL – Handlebar

3/2/25 Houston, TX – Parish Room @ House of Blues

3/3/25 Austin, TX – Come And Take It Live

3/4/25 Albuquerque, NM – Launch Pad

3/5/25 Phoenix , AZ – Rebel

3/6/25 San Diego, CA – Brick By Brick

3/7/25 Los Angeles, CA – Echoplex

3/8/25 San Francisco, CA – Neck of The Woods

3/9/25 Portland, OR – Hawthorne Theater

3/10/25 Seattle, WA – El Corazon

3/12/25 Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

3/13/25 Denver, CO – Bluebird Theater

3/14/25 Omaha, NE – Reverb

3/15/25 Chicago, IL – Reggies

Weitere Informationen zu allen Tourdaten und Tickets gibt es hier: http://swallowthesun.net/tour

Mehr als zwei Jahrzehnte Verzweiflung, Schönheit und Herzschmerz haben die finnischen Melancholie-Fackelträger, die Chartstürmer und zweifach für den finnischen Grammy nominierten Swallow The Sun, nicht nur geprägt, sondern auch beflügelt. Das im Jahr 2000 in Jyväskylä gegründete Quintett hat zahlreiche von den Fans gelobte Musikvideos (mehr als 10 Millionen YouTube-Views) und Streaming-Dominanz (mehr als 50 Millionen Spotify-Plays) vorzuweisen, während sie im Laufe ihrer 20-jährigen Karriere auf vier Kontinenten 900 Shows gespielt haben. Ihre jetzige Musik ist jedoch der erste Schritt der Gruppe auf ihrem neuen Weg ins Unbekannte.

Swallow The Sun Besetzung:

Juha Raivio – Gitarre, Keys

Juho Räihä – Gitarre

Mikko Kotamäki – Gesang

Matti Honkonen – Bass

Juuso Raatikainen – Schlagzeug

