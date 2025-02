Castle: kommen Ende Mai / Anfang Juni auf „Evil Remains Tour 2025“ nach Europa zurück

Evil Remains (Das Böse bleibt), ist der Titel des neuen Castle Albums, welches 2024 über Hammerheart Records erschienen ist (hier kommt ihr zu unserem Review). Castle sind das amerikanisch/kanadische Duo Liz Blackwell (Bass, Gesang) und Mat Davis (Gitarre, Gesang). Seit 2009 präsentieren sie einen erstklassigen okkulten Heavy Doom Metal.

Bereits im letzten Jahr waren sie in unseren Gefilden unterwegs. Wir von Time For Metal waren für euch im September 2024 im Pitcher in Düsseldorf dabei (hier kommt ihr zum Livebericht). Castle haben von Europa wohl nicht genug bekommen. Hier ihr Statement zur anstehenden Tour: „Wir haben auf der letzten Evil Remains Tour nicht genug von Europa bekommen, also machen wir uns auf den Rückweg! Wir sind absolut begeistert, dieses Mal auf einigen Festivals zu spielen, darunter Muskelrock, Battle Cry Fest (und ein weiteres, das wir noch nicht bekannt geben können!) … und außerdem eine Woche lang unsere eigenen Headliner-Shows. Wir ändern dieses Mal auch die Setlist und werden einen weiteren Titel aus dem neuen Album für euch alle zum Anhören haben. Wir sehen uns da draußen auf der Straße!“

Ihr solltet es nicht verpassen einen Gig von der höllischen Doom Kombination Castle zu erleben. Hier die anstehenden Evil Remains Europe 2025 Termine:

29/05 Muskelrock Fest, SE Tyrolen

30/05 Hamburg, DE – Bambi Galore

31/05 Berlin, DE – Reset

01/06 Prague, CZ – Modra Vopice

02/06 Goppingen, DE – Zille

03/06 Düsseldorf, DE – Pitcher

04/06 Rotterdam, NL – V11

05/06 Landgraaf, NL Nieuwe Nor

06/06 Dresden, DE TBA

07/06 Battle Cry Fest @ Turock, Essen DE