Castle – Evil Remains

Artist: Castle

Herkunft: USA, Kanada

Album: Evil Remains

Genre: Doom Metal, Heavy Rock, Heavy Metal

Spiellänge: 37:31 Minuten

Release: 06.09.2024

Label: Hammerheart Records

Link: https://www.facebook.com/CastleSF/?locale=de_D

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Liz Blackwell

Gitarre, Gesang – Mat Davis

Schlagzeug – Mike Cotton

Tracklist:

Queen Of Death Nosferatu Nights Deja Voodoo Evil Remains Black Spell 100 Eyes She Cold Grave

Am 06.09.2024 steht wieder eine interessante Veröffentlichung beim niederländischen Label Hammerheart Records an, denn die haben mittlerweile die Heavy Doomer Castle unter Vertrag. Nachdem Castle ihre ersten Alben beim deutschen Label Ván Records herausgebracht haben und beim letzten (fünften Album) Deal The Fate bei Ripple Music gelandet waren, sind sie nun wieder in Europa bei Hammerheart Records. Ich konnte es nicht glauben, dass tatsächlich schon sechs Jahre seit Deal The Fate ins Land gegangen sind. Ich habe tatsächlich alle Alben von Castle in meiner Sammlung stehen und bin deshalb natürlich erfreut, dass es endlich wieder ein Studio-Output der Band gibt. Hammerheart Records setzt wohl (berechtigterweise) große Stücke auf die Band, denn neben der CD und dem schwarzen Vinyl wird es noch die Vinylvarianten Electric Blue/Black Marble und Milky Clear with Gold/Black Splatter geben.

Das Duo Liz Blackwell (Bass, Gesang) und Mat Davis (Gitarre, Gesang) scheint wieder einen neuen Schlagzeuger gefunden zu haben, jedenfalls ist im Promosheet ein gewisser Mike Cotton als Sessiondrummer angegeben. Sein Drumming passt perfekt zu den Songs. Ich bin gespannt, ob er die beiden auch auf der aktuell anstehenden Tour in Europa begleitet.

Castle, die Hohepriester des finsteren, Doom-geschwängerten Heavy Metals sind endlich wieder zurück. Dieser unverwechselbare männliche und weibliche Doppelgesang von Liz Blackwell und Mat Davis lässt also wieder die Steine im Castle erzittern. Bands mit Doppelgesang gibt es einige, doch die beiden, der Schlossherr und die Schlossherrin hier, sind für mich unverwechselbar.

Liz Blackwell kommt als Queen Of Death bereits im gleichnamigen Opener voll zur Geltung. Noch unheimlicher wird es in Nosferatu Nights, in denen die Hexenhymnen nur so kultig ihren Weg aus Liz Blackwell Kehle finden. Ja, das kommt einem wie ein Deja Voodoo vor, aber darauf habe wohl nicht nur ich jetzt sechs Jahre gewartet. Das doomige Böse hat bei Castle Bestand, das untermauern sie mit dem Titeltrack Evil Remains.

Oh ja, Liz put a spell on me, auch wenn es ein Black Spell sein sollte. Castle verzaubern tatsächlich mit ihrem Album voller schwarzer Magie und okkulten Zaubereien. Der Doom von Castle wandelt durch das Schloss (Album) majestätisch, tödlich und wahnsinnig. Er elektrifiziert einfach. Es scheinen 100 Eyes auf den Hörer gerichtet zu sein und She ist unglaublich, wenn man sie erhört.

Eins steht auf jeden Fall fest, Castle werden nach diesem Album nicht in ein Cold Grave verschwinden, denn sie gehen auf Tour. Hier die Termine!

09/09/2024 Bamberg, DE – Live Club

10/09/2024 Karlsruhe, DE – KOHI

11/09/2024 Freiburg, DE – Slow Club

12/09/2024 Marburg, DE – Knubbel

13/09/2024 Weikersheim, DE – Club W71 (Support: Coltaine)

14/09/2024 Leipzig, DE – Black Label

15/09/2024 München, DE – Backstage

16/09/2024 Göppingen, DE – Zille

17/09/2024 Düsseldorf, DE – Pitcher

18/09/2024 Hildesheim, DE – Club VEB

19/09/2024 Oslo, NO – Vaterland

20/09/2024 Gothenburg, SE – The Abyss

21/09/2024 Malmö, SE – Plan B

22/09/2024 Copenhagen, DK – Rahuset

23/09/2024 Berlin, DE – Reset

24/09/2024 Prague, CZ – Modra Vopice

25/09/2024 Vienna, AT – Viper Room

26/09/2024 Ljubljana, SI – Channel Zero

27/09/2024 Bergamo, IT – UFO Rock Club

28/09/2024 Basel, CH – Hirscheneck

29/09/2024 Amsterdam, NL – De Tanker In Noord

30/09/2024 Aachen, DE – Wild Rover

Ich werde mir die Live-Umsetzung auf jeden Fall in einem der Club-Konzerte ansehen und berichten, was da live bei Castle an okkulten Riten vorgeht.