Eva Can’t: veröffentlichen ihr fünftes Album „Emisferi“ im September

Die italienischen Progressive- / Post-Metaller Eva Can’t aus Bologna veröffentlichen diesen Monat ihr fünftes Album. Emisferi wird am 20. September über My Kingdom Music erscheinen.

Seht euch das Video zur ersten Single La Forca (Ghiacci Australi II) hier an:

Eva Can’t (der Name steht für die reale und angeborene Grenze der menschlichen Natur: den Tod), kommen aus Bologna und sind Mitglieder von In Tormentata Quiete, Malnatt, Mors Tua. Emisferi ist ihr fünftes Album und ist eine Mischung aus dramatischer und theatralischer Musik, umgeben von melancholischen Atmosphären, evokativen Melodien mit kontrastierenden Gefühlen und Stimmungen. Es ist ein Konzeptalbum, das fünf Jahre harter Arbeit, vier verschiedene Aufnahmestudios, unzählige Stunden des Probens und der Verfeinerung des Entstandenen in musikalischer und lyrischer Hinsicht erforderte.

Vorgestellt als eine Reise von Pol zu Pol auf einem unbewohnten Planeten, dessen stilistische Koordinaten von Post-Metal über Post-Rock bis hin zu progressiven und modernen Black-Metal-Momenten reichen, hat Emisferi seine musikalischen Wurzeln in einem Stil, der großen Acts wie Alcest, Explosions In The Sky, Agalloch und Cult Of Luna nahe steht, aber auch der ausgefeilten und evokativen Kunst von Devil Doll.

Emisferi – Tracklist:

1. Emisferi I

2. La Volta (Ghiacci Boreali I)

3. ARCA (Ghiacci Boreali II)

4. Genoma (Ghiacci Boreali III)

5. Linea Di Costa I

6. Prima Tempesta (Mari Boreali I)

7. Nottetempo (Mari Boreali II)

8. Avamporti (Mari Boreali III)

9. Equatore

10. Di Stanze Assenti (Mari Australi I)

11. Gli Ultimi Alisei (Mari Australi II)

12. Oracoli (Mari Australi III)

13. Linea Di Costa II

14. Agartha Sommersa (Ghiacci Australi I)

15. La Forca (Ghiacci Australi II)

16. Labirinti (Ghiacci Australi III)

17. Emisferi II

Band: Eva Can’t

Album: Emisferi

Herkunft: Bologna, Italien

Genre: Post Metal / Avantgarde Metal

Format: DigiCD / digital

Eva Can’t online:

