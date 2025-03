Tetramorphe Impure: die italienische Death-Doom-Metal-Band veröffentlicht ihr Debütalbum „The Sunset Of Being“ über „Aesthetic Death“

Die italienische Funeral-Death-Doom-Band Tetramorphe Impure wird ihr Debütalbum The Sunset Of Being am 18.04.2025 über ästhetischen Tod veröffentlichen. Der Albumtrack Night Chants ist jetzt HIER! im Stream verfügbar.

Aus dem alpinen Norden Italiens stammend, ist Tetramorphe Impure das Werk von Damien, einem erfahrenen Musiker und ehemaligen Mitglied von Mortuary Drape. Nach einer Reihe von Underground-Veröffentlichungen kehrt Tetramorphe Impure nach Jahren der Stille zurück, um sein erstes Full-Length-Album zu präsentieren. Die Band verbindet die tiefe Schwere des Funeral Doom mit Old-School-Death-Metal und frühem Doom-Death. Monolithisch und erdrückend im klanglichen Kern, entfaltet der Sonnenuntergang des Seins weite Klanglandschaften, getragen von trostlosen, erzitternden Riffs.

Nostalgisch und nachdenklich in seinem Wesen, erschafft Tetramorphe Impure eine düstere, bedrückende Atmosphäre, die den Geist der frühen 90er-Jahre durch die Linse von Funeral Death Doom und Old-School-Death-Metal heraufbeschwört.

The Sunset Of Being wurde von Alex Sedin co-produziert, gemischt und gemastert.

Tracklist: