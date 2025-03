Ainsoph: niederländische Post-Black-Metal-Band veröffentlicht die Single „Seven Mouths In The Neck“, neues Album „Affection And Vengeance“ erscheint bald.

Cvlt Nation präsentiert exklusiv die Premiere von Seven Mouths In The Neck, der brandneuen Single von Ainsoph. Dieser Track gibt den Fans einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album Affection And Vengeance, das am 14. März 2025 über Wolves Of Hades erscheinen wird. Die Single vereint melancholische Post-Punk-Klanglandschaften mit experimentellen Black-Metal-Eruptionen und fängt perfekt den sich weiterentwickelnden Sound sowie die emotionale Tiefe der Band ein – ein beeindruckendes Statement für das zukünftige Album.

Streamen Sie Seven Mouths In The Neck hier: https://cvltnation.com/ainsoph-seven-mouths-in-the-neck/

Vor fünf Jahren erschien ein fesselndes Stück klanglicher Magie mit dem Titel Ω-V, ein atemberaubendes Werk voller Wunder und traumhafter Entrückung, das Ainsoph in diese sterbliche Sphäre einführte. Nun ist die Zeit reif für ein neues Werk, das die Elemente, die 2020 Herz und Seele verzaubert, weiterführt und auf eine neue Ebene der Reflexion führt – ein fieberhaftes Verlangen zu fühlen und sich zu entfremden, zu existieren und zu zerfallen.

Affection And Vengeance bewegt zutiefst durch seine Fähigkeit, rohe Emotionen aus tiefsten Seelenregionen hervorzurufen – ein vollständig immersives Klangerlebnis. Pulsierende Rhythmen gleichen pochenden Herzens, durchzogen von schneidenden Riffs und Melodien, die sich in einem facettenreichen Spektrum entfalten. So dringlich wie idyllisch, brennend vor dem Leben und doch in stiller Betrachtung des Nichts verweilend. Die klanglichen Schwingungen der Band erreichen einen neuen Höhepunkt, während ihre elektrisierende, hypnotisierende Soundwand den Hörer in eine einsame Pfadführung mitnimmt, in der Vielfalt einmal mehr ein zentrales Element von Ainsophs Schaffen ist. Die Dichotomie spiegelt sich nicht nur im Albumtitel wider, sondern auch in der Kunst, wie die niederländische Formation zwischen eingängigen, melancholischen Post-Punk-Sphären – getragen von der eindrucksvollen Stimme von IV – und rasenden, Black-Metal-inspirierten Ausbrüchen oszilliert. Dabei bereichern experimentelle Elemente das klangliche Spektrum und zeigen Ainsoph auf einem Höhepunkt an Intensität und Ausdruckskraft.

Affection And Vengeance ist ein intensives Erlebnis, das Geist, Körper und Seele durchdringt – eine schmerzvolle, genussvolle und unvergessliche Reise über und jenseits der ätherischen Ebenen der Ekstase.