Herta: veröffentlichen ihre zweite Single „Monolith“ feat. Sakis Tolis (Rotting Christ)

Die neue Single Monolith mit dem legendären Sakis Tolis (Rotting Christ) der griechischen Progressive-Metal-Urgesteine Herta ist endlich da. Monolith ist der zweite Vorgeschmack auf das kommende Album Crossing The Illusion, das am 2. Mai 2025 über Lifeforce Records erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Monolith hier an:

Produziert und gemischt wurde das Album von Fotis Benardo in den Devasoundz Studios, gemastert von Johann Meyer in den Silver Cord Studios.

Für das Quartett um Nightrage-Frontmann Konstantinos Togas zeichnet sich 2025 als ein herausragendes Jahr ab. Im Februar tourten die griechischen Progressive Metaller Herta durch Osteuropa, und am 2. Mai 2025 wird die spielfreudige Gruppe aus Athen ihr Debütalbum Crossing The Illusion (Lifeforce Records) veröffentlichen.

Der Sound von Herta zeichnet sich durch groove- und rhythmusgetriebene Kompositionen aus, die immer wieder für Überraschungen und neue Eindrücke sorgen. Trotz der Komplexität und technischen Versiertheit ihrer Musik bleiben die Songs zugänglich und eingängig. Das ausgeprägte Gespür der Band für Atmosphäre und Melodie lässt zehn erlebnisreiche Tracks entstehen, die den Hörer von Anfang bis Ende fesseln.

Crossing The Illusion verzaubert sofort durch seine ausgefeilte Kreativität. Die Band liefert beeindruckend majestätische Songs, die Härte und Pathos in einer fesselnden Mischung vereinen. Gastauftritte von Sakis Tolis (Rotting Christ) und George Prokopiou (Poem/Mother Of Millions) unterstreichen den Ansatz von Herta, die Variabilität und Komplexität ihres Prog-Metals kontinuierlich zu erweitern.

Crossing The Illusion – Trackliste:

1. Control

2. Eyes Of Sorrow

3. Monolith

4. Labyrinth

5. River To The Abyss

6. The Path

7. Incarnation

8. The Snake Devours The Wolf

9. Beyond The Dead

10. My Demise

