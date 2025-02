Herta: veröffentlichen Debütsingle „Eyes Of Sorrow“

Herta, der jüngste Neuzugang bei Lifeforce Records, hat seine Debütsingle Eyes Of Sorrow aus dem am 2. Mai erscheinenden Album Crossing The Illusion veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Eyes Of Sorrow hier an:

Die Single ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen zu finden: https://orcd.co/herta_eos

Ein großes Lob an diese großartigen Menschen, die dafür gesorgt haben, dass Eyes Of Sorrow so atemberaubend ist, wie Sie es jetzt sehen können. Ohne Sie wäre es nicht möglich gewesen: Manou Karapetsis (Brosky media), EUS DEUX, Emilia Romo, Hugo Prost, Sylvain Lugrin (Altamont Production), John Nikolopoulos und Maurene Linares

Das kommende Album Crossing The Illusion wurde von Fotis Benardo in den Devasoundz Studios produziert und gemischt und von Johann Meyer in den Silver Cord Studios gemastert.

Crossing The Illusion wird am 2. Mai veröffentlicht, Vorbestellmöglichkeiten werden in Kürze bekannt gegeben.

Herta werden im Februar für einige osteuropäische Termine mit Oathswan, Hiraeth und This Burning Day auf Tour gehen.

Herta Live

w/ Oathswan, Hiraeth & This Burning Day

5/2 🇧🇬 Plovdiv – @beebopcafe

6/2 🇷🇴 Bucharest – @encore.club

7/2 🇷🇴 Sibiu – @lovebarsibiu

8/2 🇷🇴 Timisoara – @m2event.venue.tm

9/2 🇭🇺 Budapest – @riffbudapest

11/2 🇭🇺 Szeged – @rockklubszeged

12/2 🇧🇦Sarajevo – @ag_club_sarajevo

13/2 🇷🇸 Belgrade – @klubfest

14/2 🇷🇸 Nis – @akcfuzznis

15/2 🇧🇬 Sofia – @clubmixtape5

Herta ist eine progressive Groove-Metal-Band, die 2022 in Athen, Griechenland, gegründet wurde. Stark inspiriert von den großen Bands des Genres und beeinflusst von der Atmosphäre von Fantasy-Romanen, begaben sie sich auf eine Reise, um ihre Ideen auf die bestmögliche Art und Weise zu artikulieren und neue Klänge und Riffs zu erkunden. Crossing The Illusion ist ihr erstes Album und ihr Debüt bei Lifeforce Records, das nach drei Jahren harter Arbeit, Hingabe und Entbehrungen entstanden ist. Das Hauptthema ist eine esoterische und agnostische Reise mit dem Ziel, sich selbst zu erforschen. Schwere Riffs, epische Refrains, kranke Grooves, verblüffende Poly-Rhythmen und bodenlose Atmosphären in Kombination mit dunklen, poetischen Texten und aggressivem Gesang definieren die Identität des Albums.

Herta online:

Facebook

Instagram

Bandcamp