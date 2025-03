Vola – Friend Of A Phantom

Mit Friend Of A Phantom meldete sich die dänische Progressive-Metal-Band Vola eindrucksvoll zurück. Ihr neues Album, das im November 2024 über Mascot Records erschienen ist, stand vor der Herausforderung, an den Erfolg des gefeierten Vorgängers Witness anzuknüpfen. Dieses hatte sich trotz des ungünstigen Veröffentlichungszeitpunkts während der Pandemie in die Herzen der Anhänger gebrannt. Nun sind die Erwartungen hoch – und Vola liefern eindrucksvoll ab.

Schon der Opener Cannibal zeigt, dass es an Hits nicht mangelt. Mit einem markanten Prog-Riff, einem eingängigen Refrain und technisch anspruchsvollem Drumming verkörpert der Song alles, was man von Vola erwartet. Break My Lying Tongue war nach Paper Wolf die erste offizielle Single des Albums und sorgt mit einem dominanten Synth-Sound zunächst für Irritation. Die markante Klangästhetik könnte polarisieren, doch mit jedem Durchlauf offenbart der Song seine Sogwirkung. In den folgenden Stücken We Will Not Disband und Glass Mannequin wird deutlich, dass Friend Of A Phantom eine spürbare melancholische Note durchzieht. Doch auch die härteren Momente kommen nicht zu kurz. Friend Of A Phantom ist ein Album voller spannender und liebevoller Details. Was zunächst geradlinig und eingängig wirkt, entfaltet mit der Zeit eine immense Tiefe. Die Dänen verstehen es, komplexe Strukturen aufzulockern und in starken Atmosphären zu verankern. Der Sound ist meistens dunkel und melancholisch, aber auch Lichtblicke werden immer wieder zugelassen. Warme Sonnenstrahlen dringen durch die Wolkendecke und sorgen für positive Energie. Für Hörer, die mit Synth-lastigem Modern Metal und der charakteristischen Stimme Myginds wenig anfangen können, wird sich auch dieses Album nicht erschließen. Doch für alle anderen bietet Friend Of A Phantom ein Werk, das dem hohen Niveau seines Vorgängers mehr als gerecht wird.

