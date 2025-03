Caregah: veröffentlichen Video-Single „Forever Merciless“ aus ihrem neu aufgelegten Album „Osmium“

Die schwedischen Sludge Groove Metaller von Caregah haben eine Neuauflage ihres Debütalbums Osmium für den 30. Mai 2025 via ROAR angekündigt!

Das Album wurde bisher in Eigenregie veröffentlicht, erhielt aber bereits damals eine überwältigend positive Resonanz: 8/10 Punkten im Sweden Rock Magazine und volle 10/10 von metal-head.de, die attestierten: „Caregah haben mit Osmium ein massives Stück Metal geschmiedet. Es ist, als würde man auf einer Abrissbirne aus Stahl reiten oder auf einer Monsterwelle surfen. Man wird gnadenlos mitgerissen. Es ist gewaltig! Es ist hart! Und es rockt! Ein absoluter Volltreffer!“

Überzeugt euch am besten selbst und streamt die neu aufgelegte, erste Single-Auskoppung, den wütenden Album-Opener Forever Merciless, ab sofort bei allen digitalen Anbietern unter https://caregah.rpm.link/foreverpr zu finden!

Seht euch das Video zu Forever Merciless hier an:

Osmium erscheint auf CD, Vinyl und in digitalen Formaten, Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://caregah.rpm.link/osmiumpr

„Forever Merciless war einer der letzten Songs, die wir für das Debütalbum gejammt haben, und ist zu einem unserer Favoriten geworden“, verrät Marcus Kärregård (Gesang, Gitarre). „Aber mein Gefühl ging direkt zum Bösen des Abgrunds, als wir das Riff zu diesem Song weiter jammten! Man möchte das Böse einfach umarmen…. Könnt ihr erraten, welches Wesen wir in dem Song meinen?“

Caregah ist eine mit Vollgas vorangehende Heavy- und Sludge-Groove-Metal-Band. Ihr fesselnder Sound sollte bei Fans von Down, Pantera, Black Label Society, Testament und Sepultura das Metal-Herz mit Sicherheit sofort höher schlagen lassen. Die Band wurde 2019 gegründet und schlug mit ihrer vielgelobten Debüt-EP Forsaken EP erste Wellen. Die EP wird nun als Bonus auf der kommenden CD-Version von Osmium neu verewigt. Caregah bringen endlich frischen Wind in die Groove, Doom und Sludge Metal-Szene, und Osmium bietet euch den perfekten Einstand in die gewaltige Klangwand von Caregah, die derzeit an ihrem Nachfolgealbum arbeiten, immer getrieben und inspiriert von der Kraft des Riffs!

Osmium – Trackliste:

1. Forever Merciless

2. Steel

3. Revenge

4. Tombstone

5. Terrorized

6. Smoke Of Doom

7. Into The Grave

8. Floods Of No Return

9. Forsaken Town

10. Waves Of The Dunes

11. Tomahawk

12. Gravedigger

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Caregah sind:

Marcus Kärregård – Gesang, Gitarre

Patrik Åkerlund – Leadgitarre

Douglas Svensson – Bass

Filip Mathiasson – Schlagzeug

Caregah online:

https://www.caregah.com/

https://www.facebook.com/caregah

https://www.instagram.com/caregah/