Caregah: feiern Album-Neuauflage von „Osmium“ mit „Terrorized“ Musikvideo

Am Freitag erschien über ROAR die Neu-Veröffentlichung von Osmium, dem Debütalbum der schwedischen Sludge und Groove Metal Wucht Caregah.

Das Album wurde 2023 in Eigenregie veröffentlicht, und erschien nun auf CD, Vinyl und in digitalen Formaten.

Zur Feier des Tages, haben Caregah einen neuen Videoclip zum Nackenbrecher Terrorized veröffentlicht. Das Video feiert hier Premiere:

Osmium CD Tracklist:

1. Forever Merciless

2. Steel

3. Revenge

4. Tombstone

5. Terrorized

6. Smoke Of Doom

7. Into The Grave

8. Floods Of No Return

9. Forsaken Town

10. Waves Of The Dunes

11. Tomahawk

12. Gravedigger

Caregah sind:

Marcus Kärregård – Vocals, Gitarre

Patrik Åkerlund – Lead Gitarre

Douglas Svensson – Bass

Filip Mathiasson – Drums