Caregah: veröffentlichen „Smoke Of Doom“ Videosingle vom kommenden Re-Release von „Osmium“

Am 30. Mai 2025 erscheint über ROAR eine Neuflage von Osmium, dem Debütalbum der schwedischen Sludge Groove Metaller Caregah.

Nach der kürzlich neu-aufgelegten Singleauskopplung zu Forever Merciless, veröffentlichen Caregah nun einen brandneuen Videoclip zu Smoke Of Doom!

„Smoke Of Doom versetzt mich in eine andere Perspektive des Lebens. Teils selbst erlebt, teils erfunden“, verrät Marcus Kärregård (Gesang, Gitarre). „Dieser Song bezieht sich auf schwere Sucht, die viele Menschen haben. Manchmal ist man ganz oben! Manchmal möchte man sich einschließen und nie wieder herauskommen. In Smoke Of Doom steckt viel Angst. Man möchte ein guter Mensch sein, aber man mag manchmal auch diese verschiedenen Emotionen und Gefühle, wenn du verstehst, was ich meine. Es gibt einem in bestimmten Momenten des Lebens eine schlechtere Ausgangslage. Schluss mit dem Elend, man kann atmen. Eine Welt aus Rauch, aber es ist mein Grab.“