Lutharo: enthüllen ‚Bonded To The Blade‘-Video

Die gefeierte Power-Thrash-Band Lutharo hat ein Video zu ihrem Track Bonded To The Blade vorgestellt. Der Clip dient als Vorgeschmack auf ihre langerwartete Rückkehr auf die europäischen Bühnen, die nächsten Monat im Rahmen einer Tour mit den Power-Metal-Acts Fellowship und Frozen Crown ansteht. Die kommende Reise ist obendrein ihr erster Besuch diesseits des großen Teichs seit der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums Chasing Euphoria, das im März 2024 das Licht der Welt erblickte.

Sängerin Krista Shipperbottom kommentiert: „Das Schicksal findet euch immer irgendwie – und genau das tut hiermit auch unsere Musik! Bonded To The Blade, unser abschließendes Musikvideo des Chasing Euphoria-Albumzyklus’, ist da! Und: Schaut genau hin, denn vielleicht entdeckt ihr euch sogar darin!“

Lutharo live:

War Hearts-Tour 2025

w/ Frozen Crown, Fellowship

11.04.2025 DE Memmingen – Kaminwerk

12.04.2025 DE Weinheim – Café Central

13.04.2025 NL Haarlem – Patronaat

15.04.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

17.04.2025 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

18.04.2025 NL Arnhem – Willemeen

19.04.2025 BE Diest – Hell

20.04.2025 DE Hamburg – Logo

22.04.2025 DE Bochum – Rockpalast/Matrix

23.04.2025 DE Herford – KulturWerk

24.04.2025 DE Wilhelmshaven – Kulturzentrum Pumpwerk

26.04.2025 DE Schirnding – Gemeindehalle

27.04.2025 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

29.04.2025 DE München – Backstage (Halle)

01.05.2025 ES Pamplona – Sala Totem

02.05.2025 ES Madrid – Revi Live

03.05.2025 ES Barcelona – Sala Wolf

07.06.2025 US Madison, WI – Mad With Power Fest

16.08.2025 DE Sonnewalde – Großbahrener Schwermetal Fest

Über Lutharo

2014 gegründet, haben Lutharo es sich auf die Fahne geschrieben, ihre eigene epische Mixtur aus Power und Death Metal zu kreieren: Hier treffen kunstvoll geschriebene Melodien und Harmonien auf Präzision und knallharte Klänge! Die Truppe um Krista Shipperbottom (Gesang), Victor Bucur (Gitarre), John Raposo (Gitarre), Chris Pacey (Bass) und Cory Hofing (Schlagzeug) mag sich mit ihrer neuen Scheibe erst so richtig eingegroovt haben, doch wer glaubt, dass sie sich nun auf ihrem Schaffen ausruhen würden, der liegt daneben. Lutharo geben weiterhin Vollgas und wagen sich kühn in neue Soundterritorien.

Zwei EPs ebneten den Weg zu ihrem vielbeachteten Debütwerk Hiraeth, das am 15. Oktober 2021 erschien. Was die Combo 2018 mit Unleash The Beast begonnen und 2020 mit Wings Of Agony fortgeführt hatte, war auf Hiraeth deutlich ausgereifter und was sie mit jener Scheibe losgetreten haben, untermauern sie nun mit Chasing Euphoria, worauf sich schaurig-schöne Stimmung und raue Energie und Aggression perfekt die Waage halten. Diese unglaubliche Reise muss man einfach selbst erleben, um sie wirklich begreifen zu können.

Aufgenommen wurde das am 15. März 2024 erschienene Album größtenteils im CoHo Studio von Schlagzeuger Hofing, während weitere Aufnahmen mit Thomas Ireland stattfanden, ehe Lasse Lammert (LSD-Studios; u.a. Alestorm, Gloryhammer, Wind Rose, Svartsot) den neuen Songs ihren Mix-/Masteringfeinschliff verpasste. Für die Erstellung des Coverartworks setzte die Band auf die bewährten Fertigkeiten Niklas Sundins (u.a. Dark Tranquillity, Delain, Aephanemer).

Lutharo sind:

Krista Shipperbottom – Gesang

Victor Bucur – Gitarre, Begleitgesang

Jeff Wilson – Gitarre (live)

Chris Pacey – Bass

Cory Hofing – Schagzeug