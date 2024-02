Lutharo: veröffentlichen finale digitale Single, ‚Creating A King‘, aus neuem Album »Chasing Euphoria«

Die Spannung steigt: Gestern präsentierten die aus Kanada stammenden Melodic-Metaller Lutharo einen letzten Vorabsong aus ihrem kommenden Monat via Atomic Fire Records erscheinenden Zweitwerk namens Chasing Euphoria (VÖ: 15. März 2024). Ehe die Welt endlich in den Genuss jenes ganzen Albums kommt, beseitigt das elektrisierende Creating A King auch letzte Zweifel, was die Klasse des neuen Materials anbelangt.

Krista Shipperbottom schwärmt: „Rückt eure Krone zurecht und macht es euch auf dem Thron bequem, denn unsere neue Single Creating A King ist nichts für schwache Nerven. Der Track ist gefüllt mit hohen Gesangspassagen, rasendem Schlagzeug und bietet – ehe wir es vergessen – einen supereingängigen Refrain! Auf den ersten Blick mag der Song aus einer Märchenwelt stammen, doch es steckt weitaus mehr dahinter. Die klare Hauptbotschaft lautet: ‚Seid selbstbewusst, schätzt euch selbst und lasst euch nicht von anderen in die Enge treiben.‘ Das Stück soll letztendlich Stärke und Zufriedenheit in den Leuten erzeugen, damit sie jedwede Hindernisse in ihrem Leben überwinden können!“

Mit Creating A King stellen Lutharo endgültig die Weichen zu ihrem neuen Werk Chasing Euphoria, während sie gleichzeitig ihre Stellung innerhalb des Genres untermauern. Die Single dient als Spiegelbild ihrer Weiterentwicklung und rückt insbesondere ihre Fähigkeit, bedeutungsvollen Botschaften, die nicht nur Fans der Band ansprechen, durch wildes musikalisches Schaffen zu vermitteln, in den Fokus.

Lutharo werden die Veröffentlichung ihrer Scheibe obendrein mit einer Show im Corktown Pub (Upstairs) in Hamilton, ON, Kanada feiern, gefolgt von zwei weiteren Headlinekonzerten in Lakewood, OH (16. März) und Cincinnati, OH (17. März).

Lutharo live:

15.03.2024 CA Hamilton, ON – Corktown Pub (Upstairs)

16.03.2024 US Lakewood, OH – The Foundry Concert Club*Neu*

17.03.2024 US Cincinnati, OH – Legends Bar & Venue*Neu*

