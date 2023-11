Lutharo: kündigen neues Album »Chasing Euphoria« an

Lutharo kehren mit einem wahren Paukenschlag zurück! Die kanadische Metal-Band hat weiter an ihrer ureigenen Mischung aus traditionellem Heavy-, Melodic-Death- und Thrash-Metal sowie diversen weiteren Einflüssen gefeilt und herausgekommen ist dabei ihr Zweitwerk, das ihrem vielgelobten 2021er Debütalbum Hiraeth folgt. Das ebenso brachiale und brutale wie erhabene und packende Chasing Euphoria wird am 15. März 2024 via Atomic Fire Records veröffentlicht und kann ab sofort HIER vorbestellt werden.

Obendrein hat die Truppe eine weitere digitale Single samt Video enthüllt. Der Clip zu Time To Rise bietet einen Blick hinter die Kulissen und zeigt spannende Aufnahmen aus dem Proberaum der Band.

Lutharo kommentieren ihre neue Platte wie folgt: „Wir können es wirklich kaum erwarten, euch allen am 15. März 2024 endlich unser zweites Album, Chasing Euphoria, vorstellen zu können! Es hat schon jetzt eine Sonderstellung in unseren Herzen sicher, war seine Entstehung doch eine sehr emotionale Angelegenheit für uns! Wir haben gelacht, geweint und wirklich all unsere Energie in diese Tracks gesteckt. Wenn ihr euch also unsere neuen Songs anhört, dann seid euch bewusst, dass ihr mit diesen auch ein Stück von uns bekommt.“

Zur neuen Single ergänzen sie: „Bereits heute bekommt ihr Time To Rise zu hören. Dieser Song ist ein wahres Prachtstück. Einerseits ist es eines der gefühlvollsten Stücke, die wir je geschrieben haben, andererseits haben wir uns mit ihm derart weit aus unserer Komfortzone bewegt, wie wir es vermutlich noch nie zuvor getan haben. Der Song ist äußerst vielschichtig, doch sein Hauptaugenmerk liegt auf innerlichen Kindheitstraumen und deren Auswirkung auf unser Leben als Erwachsene, vor allem wenn diese noch nicht aufgeklärt oder gar erkannt worden sind. Wir hoffen, dass unsere Hörerschaft sich durch Time To Rise auf eine Art Lernweg begibt, wie wir es während seines Entstehungsprozesses getan haben. Wer auch immer diese Worte liest: Denkt daran, nicht zu streng mit euch selbst zu sein, denn ihr und euer jüngeres Ich verdienen es einfach.“

Chasing Euphoria Tracklist:

1. Gates Of Enchantment

2. Reaper’s Call

3. Ruthless Bloodline

4. Time To Rise

5. Born To Ride

6. Bonded To The Blade

7. Chasing Euphoria

8. Creating A King

9. Strong Enough To Fall

10. Paradise Or Parasite

11. Freedom Of The Night

Chasing Euphoria wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digipak

– 1LP (transparent-rot-blau-weißes Vinyl; Europa + USA)

– 1LP (pink-blaues Vinyl; Bandshop-exkl.)

– digital

2014 gegründet, haben Lutharo es sich auf die Fahne geschrieben, ihre eigene epische Mixtur aus Power und Death Metal zu kreieren: Hier treffen kunstvoll geschriebene Melodien und Harmonien auf Präzision und knallharte Klänge! Die Truppe um Krista Shipperbottom (Gesang), Victor Bucur (Gitarre), John Raposo (Gitarre), Chris Pacey (Bass) und Cory Hofing (Schlagzeug) mag sich mit ihrer neuen Scheibe erst so richtig eingegroovt haben, doch wer glaubt, dass sie sich nun auf ihrem Schaffen ausruhen würden, der liegt daneben. Lutharo geben weiterhin Vollgas und wagen sich kühn in neue Soundterritorien.

Zwei EPs ebneten den Weg zu ihrem vielbeachteten Debütwerk Hiraeth, das am 15. Oktober 2021 erschien. Was die Combo 2018 mit Unleash The Beast begonnen und 2020 mit Wings Of Agony fortgeführt hatte, war auf Hiraeth deutlich ausgereifter und was sie mit jener Scheibe losgetreten haben, untermauern sie nun mit Chasing Euphoria, worauf sich schaurig-schöne Stimmung und raue Energie und Aggression perfekt die Waage halten. Diese unglaubliche Reise muss man einfach selbst erleben, um sie wirklich begreifen zu können.

Aufgenommen wurde das am 15. März 2024 via Atomic Fire Records erscheinende Album größtenteils im CoHo Studio von Schlagzeuger Hofing, während weitere Aufnahmen mit Thomas Ireland stattfanden, ehe Lasse Lammert (LSD-Studios; u.a. Alestorm, Gloryhammer, Wind Rose, Svartsot) den neuen Songs ihren Mix-/Masteringfeinschliff verpasste. Für die Erstellung des Coverartworks setzte die Band auf die bewährten Fertigkeiten Niklas Sundins (u.a. Dark Tranquillity, Delain, Aephanemer).

Wärmt eure Nackenmuskulatur am besten gleich auf, denn im Verlauf von Chasing Euphoria wird diese sicherlich nicht nur einmal gefragt sein, sind die neuen Stücke doch geradezu perfekt dafür, um die Matten kreisen zu lassen, loszumoshen und mit erhobenen Händen lauthals mitzusingen/-growlen. Dass diese Möglichkeit auch live gegeben ist, wird derzeit im Hintergrund an zahlreichen Auftritten gearbeitet, in deren Rahmen Lutharo euch mit ihrer unbändigen Energie sowie ihren gnadenlosen Riffs und hämmernden Beats in ihren Bann ziehen werden.

Lutharo sind:

Krista Shipperbottom – Hauptgesang

Victor Bucur – Gitarre, Hintergrundgesang

Chris Pacey – Bass

Cory Hofing – Schlagzeug

Jeff Wilson – Gitarre (live)

