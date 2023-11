Dymytry: kündigen neues Album „Five Angry Men“ an

Spätestens mit ihrem sechsten und ersten Studioalbum in englischer Sprache, zählen Dymytry längst nicht mehr zu Tschechiens Metal-Geheimtipp, sondern mischen die internationale Musikszene gehörig auf. Im Herbst 2021 veröffentlichte die Psy-Core Metal Band ihren von Fans und Presse gefeierten Longplayer Revolt über AFM Records, gefolgt von Europa-Tourneen mit Pantera, Hämatom und Lordi, sowie einer restlos ausverkauften, kommenden Jubiläums-Show Ende dieses Monats in der Prager O2 Arena vor 13.000 Fans.

Jetzt knüpft die fünfköpfige Band nahtlos an ihre Erfolgsgeschichte an und läutet das neue Jahr mit einem brandneuen Album ein! Am 26. Januar 2024 erscheint das erneut englischsprachige Album Five Angry Men über AFM Records, außerdem startet die Band zeitgleich auf ihre erste Headliner-Tour außerhalb Tschechiens. Alle Live-Termine findet ihr weiter unten!

Nach der erst kürzlich veröffentlichten, ersten Albumsingle Enemy List, präsentieren uns Dymytry ein Musikvideo zu ihrem Song Everything Is Black – dabei zeigt sich die Band von ihrer harten Seite, der Up-Tempo Song verspricht schon jetzt Menge Circle Pits auf der kommenden Tour!

Wie Dymytry-Sänger Alen „AL“ Ljubić sagt: „Die gesamte Metal-Community identifiziert sich mit der Farbe Schwarz, genau wie wir als Metal Band. Wir teilen diese Emotionen, während wir im Schatten wandern. Wir alle tragen schwarze Kleidung täglich, nicht nur bei Beerdigungen. Das ist unser Soundtrack für jeden „Ausgestoßenen“ auf dieser Welt. In Schwarz sind wir vereint.“

Everything Is Black ist ab sofort bei allen digitalen Streaminganbietern über https://dymytry.bfan.link/everything-is-black zu finden, das Musikvideo zum Song läuft hier:

„Dymytrys kommendes Album Five Angry Men ist nicht nur eine musikalische Reise, sondern ein akustisches Manifest“, fügt Ljubic hinzu. „Es ist unsere vielfältigste und am besten klingende Kreation, die unsere Zuhörer mit Sicherheit überraschen wird. In einer verrückt gewordenen Welt spiegelt der Titel das Chaos wider, mit dem wir uns befassen – wir sind vielleicht die Antihelden, nach denen niemand gefragt hat, aber sie vielleicht jeder braucht. Hinter den Masken sind wir dafür bekannt, nett zu sein, doch mit Sarkasmus und Satire in unseren Texten kanalisieren wir eine Wut, die auch wir empfinden, eine Wut, die unsere Musik antreibt. Macht euch bereit für ein Erlebnis, das Grenzen und Erwartungen sprengt. Wir wissen, dass es seinen Weg zu Hörern auf der ganzen Welt finden wird. Es ist eine Einladung an unsere ständig wachsende Fangemeinde, unsere geliebte Angry Army!“

Five Angry Men wurde von Kristian Kohle (Powerwolf, Hämatom und viele weitere) im Kohlekeller Studio produziert, das Artwork wurde von Steven Harrison entworfen, die Bookletfotos steuerte Alen Ljubić bei. Wie die ersten Single-Veröffentlichungen beweisen, werden Dymytry mit diesem Album ihr bislang härtestes, extremstes, rasantestes und zugleich kraftvollstes und dynamischstes Album ihrer Karriere veröffentlichen, das gleichzeitig Gesellschaftskritik in einem Party-Vibe verpackt. Album-Vorbestellungen sind ab sofort möglich über: https://dymytry.bfan.link/five-angry-men

Five Angry Men Tracklist:

1. Enemy List

2. Everything Is Black

3. Wake Me Up (Before We Die)

4. Legends Never Die (Cover-Track)

5. Three Steps To Hell

6. In Death We Trust

7. Dead Living Dead

8. 1939

9. The Revenant

10. Five Angry Men

Dymytry live:

24.11.2023 – CZ – Arena Prague (sold out)

26.01.2024 – DE – Frankfurt – Nachtleben

01.03.2024 – DE – Essen – Don’t Panic

02.03.2024 – DE – Dresden – Beatpol

08.03.2024 – CH – Pratten – Z7

09.03.2024 – DE – München – Backstage

15.03.2024 – DE – Leipzig – Hellraiser

22.03.2024 – DE – Saarbrücken – Garage

23.03.2024 – DE – Hamburg – Bahnhof Pauli

Tickets: https://www.eventim.de

Dymytry Line Up:

Alen ‚A.L.’ Ljubić – Vocals

Jiři ‚Dymo‘ Urban – Guitar

Jan ‚Gorgy‘ Görgel – Guitar

Artur ‚R2r’ Mikhaylov – Bass

Miloš ‚Mildor’ Meier – Drums

Dymytry online:

www.facebook.com/dymytrycz

www.instagram.com/dymytry_cz_official

www.dymytry.eu