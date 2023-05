Hämatom am 28.04.2023 in der Eventhalle in Geiselwind

Event: Liebe & Hass Tour 2023

Künstler: Dymytry, Hämatom

Ort: Geiselwind Eventhalle

Datum: 28.04.2023

Kosten: ca. 38 €

Genre: Psy-Core, Deutschrock

Besucher: ca. 2.200

Veranstalter: Eventzentrum Strohofer Geiselwind



Link: https://www.haematom.de/

Setliste Hämatom:

Ihr Wisst Gar Nichts Über Mich Zeit Für Neue Hymnen Gaga Lang Lebe Der Hass Liebe Auf Den Ersten Fick Lange Nicht Perfekt Ficken Unseren Kopf Bleib In Der Schule Lichterloh Ich Hasse Dich Zu Lieben Mörder Pin Me Down Behind The Mask Wir Sind Gott Alte Liebe Rostet Nicht Tanz Auf Dem Vulkan Eva Wir Sind Keine Band

Zugabe:

Dagegen Kids Es Regenet Bier

Das Hämatomkonzert am Freitag, dem 28. April im Eventzentrum Geiselwind gleicht einem Hexenkessel – so euphorisch feiern die Fans Hämatom!

Drei Jahre nach Coronaabstinenz und dem denkwürdigen letzten Konzert der Band 2020 in der selbigen Halle in Geiselwind – das eigentlich der Auftakt der Maskenball Tour 2020 sein sollte – knüpfen die Oberfranken an alte Erfolge an und haben das Publikum von Anfang an voll im Griff!

Auch nach drei Jahren ungewollter Pause haben Hämatom bei ihren Fans an Beliebtheit nichts verloren. Das sieht man auch an der langen Schlange vorm Eingang. Fans aus der näheren Region, aber auch außerhalb der fränkischen Grenzen haben sich auf den Weg zur Liebe & Hass Tour 2023 in Geiselwind gemacht. Dass sie da auch Station auf ihrer Tour machen, ist fast schon Pflichtprogramm für die Oberfranken und natürlich auch ihre persönliche Liebeserklärung an ihre fränkische Heimat.

Kurz nach Einlass um 18:30 Uhr ist die Halle schon gut gefüllt mit 2.200 Fans und die ersten Reihen sind schon gut besetzt.

Für den Auftakt haben sich Hämatom keine Geringeren als ihre tschechischen Freunde von Dymytry mit an Bord geholt, die von Anfang für gute Stimmung im Publikum sorgen. Eine Stunde lang präsentieren sie Songs von ihren Alben Revolt, Pharmageddon und Revolter. Sänger Jan Macku macht seine Ansagen ausschließlich auf Deutsch und sorgt mit dem einen oder anderen lockeren Spruch für so manchen Lacher. Am Ende ist das Publikum in Geiselwind, wo Dymytry ihr Debüt gaben, für die Band „ihre Freunde“, und mit viel Applaus, einen wahren Plektrumregen und dem radschlagenden Gitarristen Jiri Urban geht die Stunde schnell vorbei. Später ist die Band bei ihren Freunden von Hämatom noch mal live zu sehen und stellt mit ihnen ihre gemeinsame EP Pin Me Down mit dem gleichnamigen Titelsong sowie Behind The Mask und Wir Sind Gott vor.

Die Spannung steigt – wann wird das Einhornbanner runterfallen und die vier Himmelsrichtungen endlich vor ihren Fans stehen? Kurz nach 21 Uhr starten die Vier unter tosendem Applaus und lautem Knall mit Ihr Wisst Gar Nichts Über Mich. Sänger Nord freut sich sichtlich nach drei Jahren Bühnenabstinenz, „wo man jetzt gar nicht mehr merkt, was mal war“ und „dass auch kein Reis und Klopapier mehr fehlt“ über die Fans und dass es in Geiselwind da weitergeht, wo es damals so abrupt vor drei Jahren endete! „Aber wir wollen nicht über damals reden, sondern einfach feiern!“ So ist auch der Wahlspruch des Abends, dem die Fans gerne nachgehen.

Schlag auf Schlag geht es jetzt weiter mit Zeit Für Neue Hymnen, Gaga, Lang Lebe Der Hass und Liebe Auf Den Ersten Fick. Das Publikum tanzt und singt jeden Song lautstark mit und feiert die Band euphorisch. Fast jeder Song wird mit Pyro- und Feuersäulen begleitet oder mit bunten Konfettischnipseln wie bei Ficken Unsren Kopf.

Neben der Band Dymytry gibt es ein weiteres Highlight mit der Tauberbischofsheimer Schülerband Red Six Pack, die erst ohne und dann mit Hämatom den Song Lichterloh performen und dafür von den Fans gefeiert werden. Nach Ich Hasse Dich Zu Lieben, Mörder (mit Nord auf dem elektrischen Stuhl) und dem Songmedley mit Dymytry begeben sich Sänger Nord und Gitarrist Ost für den nächsten Song, die Akustikversion von Alte Liebe Rostet Nicht , in die Menge – und müssen natürlich mit dem einen oder anderen Fan gleich mal anstoßen. Gesungen wird dabei natürlich auch! Das reguläre Programm endet mit Tanz Auf Dem Vulkan, Eva (und dem obligatorischen Verteilen von Rosen an die Damenwelt von Bassist West) und fahnenschwingend und Bällen im Publikum mit Wir Sind Keine Band.

Nach lauten Zugaberufen geht es zu den letzten drei Zugaben darunter Dagegen, Kids und Es Regnet Bier. Bier regnete es leider nicht, aber dafür noch mal Konfetti! Ein würdiges Ende eines schweißtreibenden und energiegeladenen Abends, ganz nach dem Geschmack der Fans.

Zweidreiviertel Stunden volles Programm, gradliniger deutscher Metal, alte Klassiker, neue Kracher und viel emotionsgeladenes Material, das sich in dem achten Album der Band Lang Lebe Der Hass widerspiegelt und ist der direkte Nachfolger von Die Liebe Ist Tot – Hämatom sind einfach DIE Liveband schlechthin und auch die anderen Städte der Liebe & Hass Tour werden sich von den Livequalitäten der Band überzeugen können.