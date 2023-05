Church Of Misery: veröffentlichen ihr neues Album „Born Under A Mad Sign“ im Juni

Die japanischen Doom-Legenden Church Of Misery veröffentlichen ihr lang erwartetes neues Album Born Under A Mad Sign am 30. Juni. Es ist ihre erste Veröffentlichung seit 2016 und stellt so ziemlich alles in den Schatten, was sie bisher aufgenommen haben, was sicherlich keine schlechte Leistung ist! Nach ihren bevorstehenden Terminen beim Desertfest etc. werden sie im August mit ihren alten Freunden Eyehategod nach Europa zurückkehren.

Church Of Misery

Born Under A Mad Sign

Label: Rise Above Records

Release-Datum: 30.06.2023 (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Church Of Misery Sommer Europeantour 2023

04.08.2023 I – Osoppo / Udine, Pietrasonica Fest *

05.08.2023 I – Milano, Magnolia *

06.08.2023 F – Saint-Maurice-de-Gourdans, Sylak Open Air *

07.08.2023 CH – Düdingen, Bad Bonn *

08.08.2023 GER – München, Backstage

09.08.2023 CZ – Jaroměř, Brutal Assault

10.08.2023 GER – Nürnberg, Kantine

12.08.2023 P – Âncora, Sonic Blast Festival *

17.08.2023 NL – Tilburg, 013 *

18.08.2023 B – Lessines, Centre Culturel René Magritte *

20.08.2023 F – Carhaix-Plouguer, Motocultor Festival *

*Mehr Daten werden in Kürze angekündigt.

Church Of Misery Bio 2023

Wenn die Riffs zu fließen beginnen, färbt sich der Beton rot vor Blut. Die unbestrittenen Meister der blutrünstigen Sabbath’schen Reinheit, Church Of Misery, sind zurück, um wieder zu töten.

Die 1995 in Tokio, Japan, gegründete Band Church Of Misery hatte von Anfang an eine gestochen scharfe und fokussierte Vision. Angeführt von Bassist und quecksilbriger Riff-Maschine Tatsu Mikami zauberten sie eine perfekt pulverisierende neue Sorte reinen Doom Metals, bei dem eine endlose Abfolge monströser pentatonischer Riffs mit einem unerträglichen Maß an Swing und Schwung kollidierte. Frühe Veröffentlichungen wie die bahnbrechende EP Taste The Pain (1998) und das Debüt Master Of Brutality (2001) läuteten die Ankunft einer einzigartig starken und obsessiven Kraft ein. Mit jedem Song, der einem dokumentierten Serienmörder gewidmet war, setzten Church Of Misery die Stoner-Rock-Prinzipien von Frieden und Liebe in Brand und stürzten sich stattdessen tief in die dunkelsten Schrecken der Menschheit.

Fünf Alben, zahlreiche Split-Veröffentlichungen und mehrere Reisen um den Planeten, um den blutigen Code des Doom zu verbreiten, später würde kaum jemand bestreiten, dass Mikamis Crew der lebende, atmende, riffende Inbegriff von allem ist, was Lord Iommi uns gelehrt hat. Und jetzt, mit dem unvergleichlichen Born Under A Mad Sign, sind Church Of Misery zurück, um den Thron zurückzuerobern.

„Nachdem wir unser letztes Album And Then There Were None veröffentlicht hatten, tourten wir weiter durch Europa und die USA“, sagt Tatsu. „Das dauerte von 2017 bis April 2020. Während der Covid-Pandemie verlor ich meinen Job für zwei Jahre – die Firma, für die ich arbeitete, ging dank des Virus bankrott. Aber ich habe in dieser Zeit tonnenweise neue Songs geschrieben! Dies ist zweifelsohne die beste Platte in der Geschichte von Church Of Misery. Es ist ein Meisterwerk des Doom. Das Songwriting, die Performance, die Produktion, alles ist perfekt! Es gibt keine Schwachstellen. Wir sind die wahren Erben von Black Sabbath!“

In seinen 50 unerträglich groovigen Minuten serviert Born Under A Mad Sign eine absurde Anzahl großartiger Riffs: jedes einzelne aus dem Urgestein von Sabbath gehauen, aber durch Church Of Miserys einzigartiges Gefühl für Schwung aufgemotzt und ins Trudeln gebracht. Und im Einklang mit dem unerbittlichen Stampfen und Schlagen von Songs wie dem ungestümen Opener Beltway Sniper und dem ungezügelten Rausch von Freeway Madness Boogie sind Tatsu Mikamis lyrische Obsessionen immer noch fest im düsteren Makabren und dem psychopathischen, tausendjährigen Blick eines geborenen Killers verwurzelt.

In Beltway Sniper geht es um John Allen Muhammad. Er war für eine Reihe von koordinierten Schießereien verantwortlich, die sich im Oktober 2002 über drei Wochen in Washington DC ereigneten. Dabei wurden zehn Menschen getötet und drei weitere lebensgefährlich verwundet. Die perfekte Art, das Album zu beginnen! Most Evil handelt von Fritz Haarman, dem ‚Schlächter von Hannover‘. Das ist er auf dem Artwork des Covers. Er ist der Hauptprotagonist auf diesem Album!“

An anderer Stelle des siebten Studioalbums von Church Of Misery zaubert Mikami riffgetriebene Hommagen an Randy Kraft – einen Serienmörder und Vergewaltiger, der auch als Scorecard Killer bekannt ist – auf dem stacheligen und treibenden Freeway Madness Boogie; an H. H. Holmes, auch bekannt als Amerikas erster Serienmörder, mit Murder Castle Blues; dem Sektenführer von Waco, David Koresh, mit dem erdrückenden Come And Get Me Sucker; und Robert Christian Hansen, dem berüchtigtsten Mörder Alaskas, mit dem monumentalen Riff-Evangelium von Butcher Baker. Die Geschichten hinterlassen Narben. Die Riffs machen dich fertig.

„Das Riff ist meine oberste Priorität, wenn es um Songwriting geht“, sagt Mikami. „Aber ich brauche nicht nur gute Riffs. Ich brauche die besten Riffs! Denn in meiner Philosophie sind Groove und Riffs das Wichtigste in der Rockmusik. Ich habe einfach das Selbstvertrauen, bessere Riffs zu schreiben als jeder andere!“

Wie immer wird Born Under A Mad Sign über die langjährigen Doom-Partner Rise Above Records veröffentlicht und setzt damit eine enge Verbindung fort, die mehr als zwei Jahrzehnte zurückreicht und zu einigen der größten Doom-Platten aller Zeiten geführt hat. Church Of Misery sind in der Form ihres Lebens und bewaffnet mit ihrem bisher besten und blutigsten Arsenal an Riffs, die unaufhaltsame Kraft, die immer wieder kommt: Riff nach Riff nach mörderischem, großartigem Riff.

„Als Nächstes spielen wir Gig, Gig, Gig!“ sagt Tatsu Mikami abschließend. „Wir werden weiterhin überall touren, wie immer. Das Wichtigste ist, dass wir mit unseren Fans kommunizieren. Ich spreche nicht so gut Englisch, aber wir können mit den Leuten über die Musik kommunizieren. Wegen Covid konnten wir drei Jahre lang nicht auf Tournee gehen, aber jetzt ist es an der Zeit, wieder auf Tournee zu gehen. Natürlich werden wir auch Songs vom neuen Album spielen. Wir sehen uns da draußen!“

Mehr Infos:

https://www.metal-archives.com/bands/church_of_misery/763