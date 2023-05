Witchskull: kehren mit neuem Album „The Serpent Tide“ zurück

Die australischen Schwergewichte Witchskull kehren mit einem neuen Album zurück, das es in sich hat: The Serpent Tide.

Mit ihrem neuesten Album haben sie sich auf jeden Fall gesteigert und mehr Melodie in ihr Spiel eingebaut, ohne dabei auch nur ein einziges Gramm Härte zu verlieren. Und schließlich werden sie noch vor Ende des Jahres in Europa auf Tournee gehen.

Witchskull

The Serpent Tide

Label: Rise Above Records

Witchskull Bio 2023

Rock ’n‘ Roll kann man nicht töten, auch wenn viele es versucht haben. Heavy Music wird ewig leben: nicht wegen der großen Namen, die viel Geld verdienen, sondern dank der Bands, die dieses Zeug leben, atmen und scheißen. Bands, die für das Riff leben. Bands wie die mächtigen Witchskull.

Witchskull wurden 2014 gegründet und haben sich seitdem dem Zertrümmern von Schädeln und der Beschwörung von Dämonen verschrieben. Sie sind Australiens Könige des nonkonformistischen Stoner Metal. Sie haben alle üblichen Klischees und abgedroschenen Tricks zugunsten einer kastenfrischen, aber giftigen Mischung aus Post-Sabbath-Kampfeslust, NWOBHM-Nihilismus und abrasivem Underground-Grauen abgeworfen und schienen in voller Form und bereit zu sein, loszulegen. Im Jahr 2015 veröffentlichte das unerschütterliche Trio, bestehend aus Gitarrist/Sänger Marcus De Pasquale, Bassist Tony McMahon und Schlagzeuger Joel Green, ihr Debütalbum The Vast Electric Dark. Lob und Anerkennung waren reichlich vorhanden, und Witchskull fanden sich bald in einer dauerhaften Umarmung mit dem bahnbrechenden britischen Label Rise Above Records wieder. Zwei weitere Alben – Coven’s Will von 2018 und A Driftwood Cross von 2020 – haben den Ruf der Band als zeitgenössische Schwergewichte gefestigt, mit einer immer vielfältigeren Palette an Einflüssen – und vielen, vielen großartigen Riffs -, die ihre pechschwarzen Geschichten über ruchlose Kräfte prägen. Leider war 2020 das Jahr der vereitelten Pläne und vereitelten Kampagnen, aber anstatt ihr Los zu beklagen, nutzten sie die Zeit der Pest und der Seuchen so gut wie möglich. Abgesehen von ein paar lokalen Auftritten haben Witchskull die letzten Jahre damit verbracht, an ihrem bisher unbestreitbarsten Metal-Monolithen zu arbeiten: The Serpent Tide.

„Canberra war nicht so stark abgeriegelt wie die meisten anderen Teile des Landes, so dass wir weiterhin in verschiedenen Veranstaltungsorten auftraten, nur mit einer begrenzten Kapazität“, erklärt Joel Green. „Ich denke, Covid hatte einen negativen Effekt auf uns, als wir nach Übersee gingen. Die ganze Industrie hat so einen Schlag abbekommen, dass wir versuchten, dorthin zu kommen, während die etablierten Bands versuchten, wieder einzusteigen, und das ließ uns ein wenig im Niemandsland stehen. Wir können uns aber nicht beschweren. Wir konnten wenigstens auftreten und schreiben, und die meisten in der Branche hatten es viel schlimmer. Wir haben für dieses Album viel geprobt und geschrieben, und ich denke, Marcus hat einige seiner besten Melodien geschrieben. Tony hat auch mehr Riffs beigesteuert, so dass es sich wie eine natürliche Weiterentwicklung der vorherigen Alben anfühlt.“

Mit einem neu entdeckten Sinn für Dringlichkeit und mehreren Schichten zusätzlicher Härte ist The Serpent Tide das bisher feurigste Album von Witchskull. Vom Oger-Stomp-Doom des Openers Tyrian Dawn und dem knirschenden Psych-Rock von Obsidian Eyes bis hin zu den kantigen, taumelnden Grooves von Misery’s Horse und dem euphorischen Old-School-Puls des abschließenden Rune Of Thorn – das Album schöpft tief aus der Quelle des Heavy Metal. Dazwischen verwischt Sun Carver genüsslich die Grenzen zwischen traditionellem Doom und psychedelischem Blues; Bornless Hollow ist eine belebende Explosion okkulten Funk-Rocks mit einem düsteren, schlammigen Epilog; The Serving Ritual beginnt mit einem Stoner-Boogie aus vollem Halse, bevor es in eine Acid-Freundschaftstangente abdriftet; und der Titeltrack präsentiert Marcus De Pasquales zitterndes, jenseitiges Heulen über einem treibenden, abgedrehten Lava-Flow-Beat. Wo die vorherigen drei Alben eine Offenbarung waren, fühlt sich The Serpent Tide revolutionär an.

„Wir sind wirklich zufrieden mit der Platte und haben uns nie darum gekümmert, was andere Leute denken“, sagt Joel. „Wenn wir drei es mögen, dann ist es gut, und so haben wir immer geschrieben, also fühlt sich das für uns wie eine normale Entwicklung an. Wenn überhaupt, dann haben wir das Gefühl, dass einige der Songs ein wenig an die 90er erinnern, aber vielleicht liegt das nur an uns? Es gibt definitiv einige stilistische Unterschiede, aber die haben sich organisch während des Schreibprozesses ergeben und fühlten sich für uns richtig an, also haben wir uns einfach damit abgefunden.“

Es war nicht kaputt, also haben sie es nicht repariert. Wie bei allen früheren Alben wurde auch The Serpent Tide in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Jason Fuller aufgenommen. Nachdem er die donnernden Eigenheiten von Witchskull in der Vergangenheit so effektiv eingefangen hatte, war er der offensichtliche und einzige Mann für diesen Job. Das neue Album ist ein eleganter, monströser Angriff auf die Sinne: ein glühendes Zeugnis für die anhaltende Chemie zwischen Witchskull und ihrem Studioguru.

„Wir haben jedes Album mit Fuller gemacht, und wir lieben die Arbeit mit ihm“, sagt Joel. „Er versteht genau, was wir machen, und er verbessert die Songs im Studio. Wir sind mit unserer Herangehensweise an alles ziemlich altmodisch. Wir spielen live immer ohne Klick und nehmen später nur zusätzliche Gitarren und Gesang auf. Der größte Unterschied bei dieser Platte war, dass wir jeden Song dreimal gespielt haben, bevor wir ihn uns anhörten. Ich glaube, Take drei wurde für jeden Song der Platte beibehalten, während es vorher meistens der erste Take war. Das hat für uns besser funktioniert, weil wir aufgewärmter waren und beim dritten Take näher an dem Groove waren, den wir einzufangen versuchten.“

Witchskull, die ständig am Rande des Okkulten und Jenseitigen lauern, verlieren sich auf The Serpent Tide in vertrauter Dunkelheit. Ein Album mit seltsamen Geschichten, warnenden Erzählungen und Blicken durch den zerbrochenen Spiegel, das dem geneigten Hörer viel mehr abverlangt als die durchschnittliche rotäugige Collage von Riffs, mit einem roten Faden des Geheimnisses, der sich durch jede verwaschene und wilde Note zieht.

„Die Texte sind hauptsächlich Marcus‘ Domäne, obwohl Tony auch viele gute Konzepte in Bezug auf Themen und Kunst einbringt“, bemerkt Joel. „Marcus schreibt alle Texte und verbringt unglaublich viel Zeit mit ihnen. Er ist ein wirklich einzigartiger und anregender Texter, und es ist interessant, wenn er die Konzepte hinter dem, was er schreibt, erklärt. Sie sind oft nicht das, was man denkt, aber das ist es, was gute Texter tun, denke ich – interessante Texte schreiben und sie auf eine einzigartige Weise formulieren. Ich denke, es ist besser, die Interpretation von Themen und Texten dem Einzelnen zu überlassen, also frage ich ihn meistens gar nicht, was er meint, sondern lese sie einfach wie jeder andere auch.“

Während die Welt sich verlangsamte, anhielt und dann wieder ins Stottern geriet, kümmerten sich Witchskull einfach um ihre Angelegenheiten. The Serpent Tide ist der Sound von drei Brüdern, die durch das Urbedürfnis verbunden sind, Hälse zu brechen und Boxen zu sprengen, und die vor unerklärlicher Inspiration nur so strotzen. In der Zwischenzeit plant die Band stoisch ihren nächsten Schritt, bei dem diese monströsen neuen Songs auf die Straße gebracht und zum ersten Mal aufgeführt werden. The Serpent Tide wird nicht aufzuhalten sein. Seid bereit.

„Natürlich würden wir gerne für ein paar Shows in die USA oder nach Europa kommen, also hoffen wir, dass wir aufgrund dieser neuen Platte eingeladen werden“, schließt Joel. „Wir werden in den meisten größeren Städten in Oz und Neuseeland auftreten und hoffentlich auch in einigen kleineren Städten, in denen wir noch nie oder zumindest seit einiger Zeit nicht mehr gespielt haben. Wir haben vier Alben in acht Jahren gemacht, also müssen wir uns jetzt mehr darauf konzentrieren, an so viele Orte wie möglich zu kommen und so viel wie möglich aufzutreten!“

Dom Lawson, März 2023

Witchskull online:

www.facebook.com/witchskull