Dark Fortress – Anthems From Beyond The Grave – Live In Europe 2023

Artist: Dark Fortress

Herkunft: Deutschland

Album: Anthems From Beyond The Grave – Live In Europe 2023

Genre: Melodic Black Metal

Spiellänge: 90:17 Minuten

Release: 17.01.2025

Label: Century Media Records

Link: https://darkfortress.org

Bandmitglieder:

Gesang – Morean

Keys – Phenex

Gitarre – V Santura

Gitarre – Asvagr

Tracklist:

Intro CataWomb The Silver Gate Isa Pulling At Threads Crimson Tears Cohorror Self Mutilation Chryaslis To Harvest The Artefacts Of Mockery Ylem Insomnia Evenfall Baphomet Outro (Sycamore Trees)

Eigentlich haben sich Dark Fortress schon vor zwei Jahren aufgelöst. Die deutschen Black-Metal-Legenden waren für knapp 30 Jahre aktiv und kündigten 2023 das Ende der Band an. Nun melden sie sich noch einmal zurück aus dem Grab. Der letzte Streich ist das Livealbum Anthems From Beyond The Grave – Live In Europe 2023, wie der Name es erahnen lässt, aufgenommen auf der letzten Europatour 2023. Dass dieser Abschied gebührend vollzogen wurde, bezeugt nun das posthume Werk in bestmöglicher Form. Aufgenommen wurde in Bochum und im niederländischen Rotterdam, dem Schaffensort von Sänger Morean. Dieser kann mit Ansagen in Landessprache trumpfen und trägt somit natürlich auch zum Live-Feeling des Ganzen bei. Auch der Sound der Aufnahme kann sich hören lassen, da er an sich recht schnörkellos und authentisch rüberkommt. Auch wenn anfängliche Probleme mit den Vocals erkennbar sind und man sich an die Aufnahmeart erst gewöhnen muss, fühlt es sich doch so an, als stehe man mitten im Publikum.

Dark Fortress sind bei ihrem Abschied in Topform. Instrumentalisten als auch Sänger liefern gekonnt und sicher ab und spielen sich quer durch die lange Diskografie der Band. Eine Auswahl der Songs war sicher kein Leichtes und manch ein Hit musste weichen. Dennoch folgt anderthalb Stunden lang ein Hit auf den nächsten. Egal ob Crimson Tears vom Debüt, Isa vom letzten Album, der Klassiker Self Mutilation oder To Harvest The Artefacts Of Mockery – es ist für jeden Fan etwas dabei. Anthems From Beyond The Grave ist ein wunderbares Abschiedsgeschenk einer der besten deutschen Black Metal Bands, die mit dem Album noch einmal zeigen, was sie können – bzw. konnten. Die anwesenden Fans haben diesen letzten Auftritt hörbar genossen, und wer dabei war, wird sicher beim Hören des Albums wieder in Erinnerungen schwelgen. Traurig ist es natürlich immer, wenn so eine Formation das Ende ankündigt, aber es hilft ja alles nicht. Anthems From Beyond The Grave setzt diskografisch einen guten Abschluss.