Oria: veröffentlichen die neue Single „The Islandead“ vom kommenden Album „This Future Wants Us Dead“

Die Progressive Groove-Metal-Band Oria aus Thessaloniki freut sich, die neue Single The Islandead aus dem kommenden Album der Band This Future Wants Us Dead vorzustellen, das am 25. April über Theogonia Records erscheinen soll. This Future Wants Us Dead besteht aus zehn 50-minütigen Tracks und ist als Digipak und digital erhältlich. Es wird alle Fans von Gojira, Mastodon und Lamb Of God begeistern!

Betreten Sie die dystopische Welt von Oria mit ihrem kraftvollen zweiten Album This Future Wants Us Dead. Dieses konzeptgetriebene Meisterwerk ist eine unerbittliche Fusion aus Progressive-Groove-Metal und verwebt erdrückende Riffs, komplizierte Rhythmen und eindringliche Melodien zu einer packenden Erzählung über den Kampf der Menschheit mit Fortschritt, Zerstörung und Erlösung.

In einer filmischen Mischung aus Wildheit und Atmosphäre setzen sich Oria mit Themen wie Umweltzerstörung, technologischer Dominanz und sozialer Isolation auseinander und fordern die Zuhörer auf, über das fragile Gleichgewicht zwischen Innovation und Vernichtung nachzudenken. Doch inmitten der Verwüstung bleibt ein Hoffnungsschimmer – ein Aufruf zum Widerstand, zum Wiederaufbau und zur Rückeroberung der Zukunft.

Jeder Track entfaltet sich wie ein Kapitel in einem Epos und erforscht die Spannung zwischen Chaos und Ordnung, die Machtkämpfe zwischen Mensch und Maschine und die persönlichen Kämpfe, die in einer zerfallenden Gesellschaft ausgetragen werden. Oria wechseln nahtlos zwischen donnernden, groove-geladenen Angriffen und unheimlichen, melancholischen Passagen und erschaffen ein Album, das emotional ebenso mitreißend wie klanglich brutal ist. Ihre Fähigkeit, technische Präzision mit rohen, ungefilterten Emotionen zu verbinden, macht This Future Wants Us Dead zu einem eindringlichen und unvergesslichen Erlebnis.

Das Album wurde von Nick Grey im Red House Music Studio in Thessaloniki, Griechenland, aufgenommen, von Defkalion Dimos als Schlagzeug-Editor bearbeitet und von Steve Lado in den SL Studios gemischt und gemastert. Artwork und Design von Nasia Stylidou (Decomposition).

This Future Wants Us Dead Tracklist:

1. Metamorphocene: The New From The Shell Of The Old

2. Pirates, Parrots And Parasites

3. Clouds Of Anatta

4. Guided By The Hand Of G.O.D.S.

5. Chthonic Uprising

6. From Wastelands To Vile Hands

7. Terragenics

8. The Islandead

9. Tantalia

10. Slow Down, Take A Breath And Bury The World That Was

Oria sind:

Leonidas Plataniotis – Gesang, Gitarre

Thanasis Kostopoulos – Gitarre

Stefanos Papadopoulos – Bass

Jordan Tsantsanoglou – Schlagzeug

Follow Oria:

Facebook

Instagram

Bandcamp