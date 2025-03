EMA-Fest VI mit Hounds Of Damnation, Charon’s Decay, Ravager und Protector am 04.04.2025 im Juz Phoenix Moormerland (Vorbericht)

Bands: Hounds Of Damnation, Charon’s Decay, Ravager und Protector

Ort: Jugend und Kulturzentrum Phoenix e.V., Rorichmoorer Strasse 56, 26802 Moormerland

Datum: 04.04.2025

Kosten: 15 Euro VVK, 18 Euro AK

Genre: Thrash Metal, Death Metal

Besucher: ca. 150

Veranstalter: Eastfrisian Metal Association und JuZ Phoenix Moormerland

Link: https://www.facebook.com/events/598611379410420

Die Eastfrisian Metal Association, kurz EMA genannt, ist ein Metalverein, welcher sich zur Aufgabe gemacht hat, die heimische Szene tatkräftig zu unterstützen. Aus diesem Grunde veranstalten sie regelmäßig Konzerte in der Region Ostfriesland, unter anderem das EMA-Fest. Nun ist Part sechs dran und man arbeitet zusammen mit dem Jugend- und Kulturzentrum Phönix aus Moormerland. Dort wird das Konzert auch stattfinden und wie immer hat man sich dazu ein paar coole Bands eingeladen. Wichtig dabei ist, dass immer eine Band aus dem Verein dabei ist.

Los geht es mit Hound Of Damnation aus NRW. Die Burschen zocken amtlichen Death Metal und werden ordentlich einheizen.

Walsrode hat nicht nur einen Vogelpark, sondern auch eine richtig geile Thrash-Metal-Band. Ravager sind seit 2014 dabei und dürften dem einen oder anderen aus dem Film Total Thrash – The Teutonic Story bekannt sein. Es wird dreschig.

Charon’s Decay aus dem wunderschönen Ostfriesland gründeten sich eigentlich aus der Asche der Band Blixxem und aus einem traurigen Anlass, da der Drummer Farmi leider verstorben ist. Ihm zu Ehren wurde diese neue Band gegründet und seitdem überzeugen die Mitglieder der Eastfrisian Metal Association mit ihrer Art des melodischen Death Metals.

Und als Headliner konnte man keine geringere Band als Protector für sich gewinnen. Die Band, die ursprünglich aus Wolfsburg stammt, aber seit Jahren in Schweden beheimatet ist, genießt ja in der Szene einen absoluten Kultstatus und wird eine ihrer wenigen Konzerte in Ostfriesland zocken. Seit 1986 ist man nun dabei und bringt acht Alben mit nach Ostfriesland und eine aktuelle Split mit Suicidal Winds. Die Band ist schon seit eh und je mit der ostfriesischen Szene verbandelt und somit hat man fast ein Heimspiel.

Bei dem Billing werden nicht nur die Kühe und Schafe in Ostfriesland verrückt.

Kommt vorbei, es lohnt sich. Die Pforten in Moormerland öffnen um 19:00 Uhr und das Spektakel geht um 19:30 Uhr los.

Die Karte kostet im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Karten können unter folgender E-Mail Adresse bestellt werden:

meden@gmx.de oder info@phoenix-mml.de

Da muss man dann ja hin!