Slope: veröffentlichen neue Single/Video “It’s Tickin’”

Slope kündigen stolz ihr neues Album Freak Dreams an, das am 2. Februar 2024 über Century Media Records erscheinen wird.

Die elf neuen Songs haben es in sich: Sie tauchen tief in den Funk ein und schmelzen deinen Geist mit schrägen Timings, riesigen Monster-Grooves, schmatzenden Basslines und einem Berg von gewaltigen – und brutalen – Riffs!

Die fünf Freunde haben heute außerdem eine weitere Single und ein Video mit dem Titel It’s Tickin‘ veröffentlicht, das hier angesehen werden kann:

Die Band kommentiert ihre LP wie folgt:

“Freak Dreams is a mix of all our individual influences and by far our most divers album.

On some songs we did a lot of experimental elements that gives the record a different vibe and we couldn’t be more happy with the outcome!

The whole process of writing felt like evolving to a new chapter for Slope and we are proud to share it with the world!”

Freak Dreams kann ab heute vorbestellt werden und wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– Ltd. 180g. Purple Vinyl (erhältlich an allen Verkaufsstellen)

– Ltd. 180g. White Vinyl (limitiert auf 300 Stück / über slopegang.bigcartel.com)

– Ltd. 180g. Transparentes orangefarbenes Vinyl (limitiert auf 300 Stück / über coretexrecords.com)

– CD-Jewelcase mit Poster-Booklet

Pre-sale ist hier möglich: https://slope.lnk.to/FreakDreams-Bio

Tour Dates 2024:

01.02.2024 – Berlin, DE, Cassiopeia

02.02.2024 – Hamburg, DE, Headcrash

03.02.2024 – Köln, DE, Helios 37

09.02.2024 – Frankfurt, DE, Elferclub

10.02.2024 – Erfurt, DE, Veb

16.02.2024 – Tilburg, NL, Little Devil

17.02.2024 – Nijmegen, NL, Merleyn

18.02.2024 – Hengelo, NL, Innocent

