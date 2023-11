Graspop Metal Meeting: Freitags-Headliner für 2024 angekündigt

Nach der Bekanntgabe unserer Headliner am Donnerstag, Tool, ist es nun an der Zeit, die Namen unserer beiden Top-Acts für Freitag, den 21. Juni, bekannt zu geben! Die aus Las Vegas stammenden Five Finger Death Punch treten als Headliner auf der Südbühne auf, während die britischen Heavy-Metal-Ikonen Judas Priest auf der Nordbühne spielen werden.

Ihr Auftritt auf dem GMM 2022 machte deutlich, dass Ivan Moody & Co. bereit sind für den großen Auftritt auf unserer Südbühne. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 sind Five Finger Death Punch auf einer Mission, den Globus mit ihrer unerbittlichen Mischung aus Metal, Hard Rock und Nu-Metal zu erobern. Tracks wie Wrong Side Of Heaven, Lift Me Up und The Bleeding gehören immer wieder zu den Highlights ihrer Live-Shows.

Seit über fünf Jahrzehnten gehören Judas Priest zu den Fahnenträgern des Heavy Metal. Nächsten Sommer beehren uns die britischen Legenden mit ihrem 8. Auftritt beim Graspop Metal Meeting, um den belgischen Heavy-Metal-Horden ihr 19. Album Invincible Shield vorzustellen. Neben neuem Material können sich die Fans auch auf zeitlose Klassiker wie Painkiller, Breaking The Law, Living After Midnight und viele mehr freuen!

Bestellt euch eure Tickets für das GMM 2024 am 25. November 2023 ab 10 Uhr über Ticketmaster.

Über GMM: Vier Tage, fünf Bühnen. Knallende Headliner, aufstrebende Talente, rasante Blastbeats und die größten Moshpits. Zum 27. Mal wird die Dessel-Ebene zum Hotspot für die führenden Köpfe der Metal- und Hardrock-Szene. Einmal mehr wird Dessel in seinen Grundfesten erschüttert. Das führende und vielseitigste Hardrock- und Metal-Festival der Benelux-Länder findet vom 20. bis 23. Juni 2024 statt. GMM2024 ist das Markenzeichen-Event, das auf dem Kalender jedes Metalheads rot markiert ist.

