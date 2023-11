The Stone Eye: veröffentlichen neue Single und Video „Etcetera“

Die amerikanische Alternative-/Indie-Rock-Band The Stone Eye hat gerade Etcetera, ihre neue Single über Electric Talon Records veröffentlicht. Der neue Song wird die Zuhörer immer wieder zurückkommen lassen, während die Band weiterhin verschiedene klangliche Wege erforscht und gleichzeitig den Strohhalm beibehält, der die Drinks rührt – ansteckende Hooks, aufsteigende Harmonien und ein geschmackvolles Händchen für den großen Muff.

Während The Stone Eye auf den Winter und darüber hinausblicken, ist ihre Geschichte noch lange nicht abgeschlossen. Das Engagement der Band, musikalische Grenzen zu überschreiten und mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten, ist nach wie vor unerschütterlich. Mit jedem Album, jeder Show und jeder Note, die sie spielen, trägt die Band die Fackel des Alternative Rock weiter und sorgt dafür, dass ihre einzigartige Mischung aus Alternative, Stoner und Progressive Rock weiterhin das Publikum inspiriert und fesselt. The Stone Eye sind ein Beweis für die dauerhafte Kraft künstlerischer Vision und Beharrlichkeit.

Verpasst Etcetera nicht, wenn ihr ein Fan von Queens Of The Stone Age, Stone Temple Pilots, Arctic Monkeys, Pavement, Eagles Of Death Metal und Desert Sessions seid!

Etcetera wurde von Michael Kerchner und Stephen Burdick aufgenommen. Gemischt von Stephen Burdick. Gemastert von Paul Logus (PDX Mastering). Produziert von The Stone Eye. Text von Stephen Burdick. Musik von The Stone Eye.

The Stone Eye sind:

Jeremiah Bertin – Perkussion

Stephen Burdick – Gitarre, Bass, Keyboard, Gesang

