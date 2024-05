The Dead Daisies: veröffentlichen neue Single / neues Video für „Light ´Em Up“

The Dead Daisies haben die erste Single Light ´Em Up ihres gleichnamigen neuen Albums veröffentlicht. Mit Light ´Em Up bestimmt die Band nicht nur den Ton ihrer neuen Scheibe, sondern ebenso den der 2024er-Welttournee, die durch die USA, Großbritannien und Europa führt. Light ´Em Up wurde in Nashville mit Produzent Marti Frederiksen aufgenommen und ist gleichzeitig die erste Single der Band seit 2022 und die erste mit ihrem zurückgekehrten Sänger John Corabi seit 2018.

„Hallo Fans, am 10. Mai 2024 veröffentlichen wir mit Light ´Em Up die erste Single unseres neuen Albums, das ebenfalls den Titel Light ´Em Up trägt! Es handelt sich um einen geradlinigen Rock ’n‘ Roll-Song, so wie wir ihn lieben!! Jetzt gilt: aufdrehen und bereit sein, sich den Kopf zu stoßen und alles in Schutt und Asche zu legen!! Ich hoffe, der Song gefällt euch!! Ich liebe euch!!“ – John Corabi

Begleitet wird die Veröffentlichung der Single Light ´Em Up von einem explosiven neuen Video:

Die europäische Etappe der 2024er-Tournee beginnt am 1. November in den Niederlanden, die letzte Show des Jahres findet Mitte November in Frankfurt statt. Special Guest ist dann die kraftvolle amerikanische Rockband Beasto Blanco, die von Gitarrist/Sänger Chuck Garric und Gitarrist Christ Latham gegründet wurde und sich innerhalb kürzester Zeit zu einer fesselnden, explosiven Live-Band entwickelt hat. Im Epizentrum von Beasto Blanco steht Sängerin Calico Cooper, Tochter des legendären Schockrockers Alice Cooper. Abgerundet wird dieses unglaubliche Package durch Special Guest Mike Tramp (bekannt von White Lion und Freak Of Nature), der als Power-Duo mit Gitarrist Marcus Nand die Songs von White Lion performen wird.

„Unsere 2024er-Tour ist fest gebucht, wir freuen uns auf viele großartige Nächte mit Kickass-Rock!!! Ich kann es kaum erwarten, die neuen Songs unseren Fans vorzustellen! Wir sehen uns!!“ – Doug Aldrich

Die ersten Monate des Jahres 2024 haben The Dead Daisies sowohl in Nashville als auch in Muscle Shoals verbracht und gemeinsam mit Marti Frederiksen die Songs für ihr siebtes Studioalbum geschrieben und aufgenommen. Veröffentlicht wird die Scheibe Light ´Em Up Anfang September über The Dead Daisies Pty Ltd/SPV.

Ticketvorverkauf:

Deutschland

Schweiz

Österreich

Tour – November 2024:

03.11. Hamburg – Gruenspan

05.11. Köln – Essigfabrik

06.11. München – Technikum

09.11. Bochum – Ruhrcongress

10.11. CH-Pratteln – Z7

16.11. AT-Wien – Simm City

17.11. Frankfurt – Gibson

www.thedeaddaisies.com