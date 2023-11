Rock Hard Festival 2024: Teil 1 der 3. Bandwelle mit zwei Legenden und einem Newcomer aus L.A.

Das Rock Hard Festival vermeldet:

Unsere kleine Familienfeier geht zu Pfingsten (17. – 19. Mai 2024) im Amphitheater Gelsenkirchen in die nächste Runde. Der Vorverkauf läuft auf vollen Touren – und im November gesellen sich sechs neue Acts zu den bisherigen Bestätigungen! Den Anfang machen Riot V, Grave und Wings Of Steel, bevor kommende Woche der Teil 2 mit drei weiteren Acts angekündigt wird.

Bisher bestätigte Bands:

+ 11 weitere Highlights

D-A-D

Amorphis

Forbidden

Riot V

Primordial

Grave

Vandenberg

John Diva And The Rockets Of Love

Maggot Heart

Air Raid

Wings Of Steel

Die Tickets:

Die 3-Tages-Tickets kosten 130,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 167,80 Euro) und sind hier erhältlich: https://shop.rockhard.de/de-de/rock-hard-festival

Fragen zum Thema Tickets beantworten wir gerne unter 0231 – 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de .

Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet ihr auf der Rock-Hard-Festival-Homepage und auf unserer Facebookseite:

www.rockhardfestival.de

www.facebook.com/rockhardfestival

Wir freuen uns wie verrückt darauf, zu Pfingsten wieder die Hütte mit euch zu rocken!