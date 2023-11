Five Finger Death Punch: veröffentlichen neue Version ihres Songs „Burn MF“ feat. Rob Zombie vom kommenden Jubiläumsalbum „The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell Vol.1 And 2“

Five Finger Death Punch habeb eine neue Feature Version ihres Songs Burn MF veröffentlicht, für die sie sich niemand Geringeren als Rob Zombie ins Boot geholt haben. Der neue Song ist Teil des, am 1. Dezember erscheinenden 10th Anniversary Releases The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 1 & Volume 2, zum zehnjährigen Jubiläum der beiden Alben aus dem Jahr 2013, welche in Form eines limitierten Vinyl Box Sets sowie Digital neu veröffentlicht werden.

The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 1 ist das vierte Studioalbum von Five Finger Death Punch und das erste von zwei Alben, die die Band im Jahr 2013 veröffentlichte. Es erschien am 30. Juli 2013. Das Album debütierte in den US-amerikanischen Billboard 200 Charts auf Platz 2, ihrer bis dato höchsten US-Chartposition, mit 113.000 verkauften Exemplaren in der ersten Woche. Das Album wurde in Zusammenarbeit mit Kevin Churko produziert und erreichte mit über 1 Million verkaufter Exemplare Platinstatus in US. In Deutschland schaffte es das Album auf Platz 4 der Deutschen Album Charts.

Zum Eröffnungssong des Albums und der ersten Singleauskopplung Lift Me Up mit Judas Priest-Sänger Rob Halford sagt Sänger Ivan Moody: „Mit einer Ikone wie Rob Halford, dem Metal God, zusammenzuarbeiten, war absolut surreal.“ Die 3. Single des Albums war der Titeltrack Wrong Side Of Heaven und wurde der bis dato größte Hit der Band. Das offizielle Video zu dem Song wurde bis heute über 400 Millionen Mal angesehen.

The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 2 ist das fünfte Studioalbum der Band und wurde am 19. November 2013 veröffentlicht. Es wurde ebenfalls in Zusammenarbeit mit Kevin Churko produziert und von der RIAA mit Gold ausgezeichnet. Es stieg auf Platz 2 der US Billboard 200 und auf Platz 1 der US Top Rock Albums ein und verkaufte in der ersten Woche 77.000 Exemplare. Hierzulande schaffte es das Album auf die 13 der Deutschen Album Charts. Die erste Single, Battle Born, wurde am 10. September 2013 veröffentlicht. Der Titel des Songs ist eine Anspielung auf die Flagge von Nevada, dem Heimatstaat der Band. Die zweite Single, eine Coverversion des The Animals-Klassikers House Of The Rising Sun, wurde am 3. Februar 2014 veröffentlicht.

Five Finger Death Punch haben außerdem eine limitierte Neuauflage ihres achten Studioalbums F8 veröffentlicht, das es nun erstmals auch auf Kassette gibt. Das Album wurde ursprünglich am 28. Februar 2020 weltweit veröffentlicht und ist ab sofort als exklusives Gold Vinyl erhältlich.

F8 stieg weltweit auf Platz 1 der Rock Charts ein, mit Top 10 Mainstream Chart Debüts in den USA, Deutschland, Österreich, der Schweiz, UK, Australien, Kanada, Finnland, Schweden und mehr. F8 enthält die #1-Hitsingles Inside Out, A Little Bit Off, Living The Dream und Darkness Settles In.

Gitarrist Zoltan Bathory über F8: „We had an extremely successful, yet tumultuous couple of years as a band. We didn’t just weather the storm but came out on the other side better than ever. It was a focused sober group recording its most important album to date and without a question it shows. This album represents rebirth, progression, transcendence both personally and musically.“

Sänger Ivan Moody fügt hinzu: “This record to me is ‘absolution’ – everything I’ve done in my life has led up to this moment.“

Wrong Side Of Heaven V1/V2 10th Anniversary Box Set:

Vinyl box set includes the following:

● Wrong Side of Heaven, Vol 1 feat. 3 bonus tracks (Silver Metallic Color Variant 140g vinyl)

● Purgatory: Tales From The Pit feat. 2 bonus tracks (Live Album, 140g vinyl)

● Wrong Side of Heaven, Vol 2 (Gold Metallic Color Variant 140g vinyl)

● 43 songs across 3 2LP sets housed in gatefold sleeves

● New album artwork and images of the band

● Includes rare track: „Burn MF“ featuring Rob Zombie

The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell: Volume 1

Disc One/Side A

1. Lift Me Up (Feat. Rob Halford)

2. Watch You Bleed

3. You

4. Wrong Side Of Heaven

Disc One/Side B

1. Burn MF

2. I.M. Sin

3. Anywhere But Here

4. Dot Your Eyes

Disc Two/Side A

1. M.I.N.E (End This Way)

2. Mama Said Knock You Out (Feat. Tech N9ne)

3. Diary Of A Dead Man

Disc Two/Side B

1. I.M. Sin (Feat. Max Cavalera) Bonustrack

2. Anywhere But Here (Feat. Maria Brink) Bonustrack

3. Dot Your Eyes (Feat. Jamey Jasta) Bonustrack

4. Burn MF (Feat. Rob Zombie) Bonustrack

Purgatory (Tales From The Pit)

Disc One/Side A

1. Intro

2. Under And Over It

3. Burn It Down

4. American Capitalist

5. Hard To See

Disc One/Side B

1. Coming Down

2. Bad Company

3. White Knuckles

Disc Two/Side A

1. Drum Solo

2. Far From Home

3. Never Enough

4. War Is The Answer

5. Remember Everything

Disc Two/Side B

1. No One Gets Left Behind

2. The Bleeding

3. Burn MF (Mr. Kane And Nikka Bling Remix, Feat Rob Zombie) Bonustrack

4. Weight Beneath My Sin (Feat. Ryan Clark) Bonustrack

The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell: Volume 2

Disc One/Side A

1. Here To Die

2. Weight Beneath My Skin

3. Wrecking Ball

Disc One/Side B

1. Battle Born

2. Cradle To The Grave

3. Matter Of Time

Disc Two/Side A

1. The Agony Of Regret

2. Cold

3. Let This Go

Disc Two/Side B

1. My Heart Lied

2. A Day In My Life

3. House Of The Rising Sun

