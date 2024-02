Five Finger Death Punch: neue Single „This Is The Way“ feat. DMX erscheint am 05.04.

Five Finger Death Punch haben sich für das offizielle Musikvideo zu This Is The Way (feat. DMX), das am 5. April erscheinen wird, mit keinem geringeren als dem einflussreichen Filmemacher Hype Williams zusammengetan, einem langjährigen Freund und engen Mitarbeiter des verstorbenen Künstlers DMX. Hype Williams, der von der New York Times erst kürzlich als “The Nineties Wunderkind” bezeichnet wurde, ist für seine bahnbrechende Arbeit mit Künstlern wie Tupac, Wu-Tang Clan und Jay-Z, sowie weiteren Größen des Genres bekannt. Das Video wird gleichzeitig mit der Deluxe-Edition von Afterlife (Better Noise Music) am 5. April 2024 veröffentlicht.

Die digitale Deluxe-Edition ihres aktuellen Studioalbums Afterlife wird zusätzlich zu den 12 Original Album-Tracks, die dem langjährigen Produzenten, Kevin Churko (Ozzy Osbourne) aufgenommen wurden, vier neue Bonustracks enthalten: Akustik Versionen der Songs The End, Judgement Day und Thanks For Asking, sowie den brandneuen Song, This Is The Way in Zusammenarbeit mit DMX.

Darüber hinaus freuen sich Five Finger Death Punch über drei neue Platinauszeichnungen in US für einige ihrer beliebtesten Veröffentlichungen:

– Blue On Black ft. Kenny Wayne Shepherd, Brantley Gilbert, and Brian May (Prospect Park) 2019 (Platinum Single)

– Blue On Black (Prospect Park) 2018 (Platinum Single)

– Got Your Six (Prospect Park) 2015 (Platinum Single)

Five Finger Death Punch werden in diesem Frühjahr für weitere Stadion Termine mit Metallica auf ihrer M72 World Tour nach Europa kommen, sowie für Headline-Shows mit Special Guest Ice Nine Kills und Auftritte bei ausgewählten großen Festivals:

23.05.24 – (UK) London, OVO Arena

26.05.24 – (DE) München, Olympiastadion*

28.05.24 – (CH) Zürich, Hallenstadion

29.05.24 – (IT) Milan, Idays Festival**

31.05.24 – (CZ) Plzen, Metalfest Open Air Plzen**

01.06.24 – (AT) Wien, Racino Rocks*

03.06.24 – (DE) Hannover, ZAG Arena

05.06.24 – (SE) Solvesborg, Sweden Rock Festival**

06.06.24 – (NO) Trondheim, Trondheim Rocks** ***

09.06.24 – (FI) Helsinki, Olympic Stadium*

11.06.24 – (EE) Tallinn, Unibet Arena

13.06.24 – (LT) Kaunas, Zalgiris Arena

16.06.24 – (DK) Kopenhagen, Parken Stadium*

18.06.24 – (DE) Frankfurt, Festhalle

19.06.24 – (NL) Amsterdam, AFAS Live

21.06.24 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting**

23.06.24 – (DE) Ferropolis, Full Force Festival**

25.06.24 – (DE) Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

26.06.24 – (LU) Esch-Sur-Alzette, Rockhal***

29.06.24 – (SK) Zilina, Topfest** ***

04.07.24 – (RO) Bucharest, Metalhead Festival – 20 years LIVE

07.07.24 – (PL) Warschau, PGE Narodowy*

09.07.24 – (HU) Budapest, Barba Negra

14.07.24 – (ES) Madrid, Estadio Civitas Metropolitano*

* mit @metallica

** Festival-Daten

*** ohne Ice Nine Kills

