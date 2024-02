Long Distance Calling: „Avoid The Light“ Vinyl Re-Release erscheint am 26.04.2024

Zum 15. Jahrestag ihres bedeutenden Albums Avoid The Light werden Long Distance Calling am 26.04.2024 ein Vinyl Re-Release veröffentlichen.



Das Album erscheint mit einem sehr gelungenen und großartig klingenden Remastering von Robin Schmidt / 24-96 Mastering (Biffy Clyro, The Black Keys, etc.) und einem angepasstem Artwork.

Hier Avoid The Light vorbestellt werden: https://ldc.lnk.to/AvoidTheLight



Begleitend zum Re-Release gehen Long Distance Callingauch auf Tour, um das Jubiläum gebührend zu feiern:



Long Distance Calling „Avoid The Light“ 15 Years Anniversary Tour / Support: Leech



27.04.2024 – Winterthur – Salzhaus

28.04.2024 – Stuttgart – Im Wizemann

04.05.20204 – Osnabrück – Rosenhof

10.05.2024 London – The Garage

11.05.2024 Utrecht – De Helling

12.05.2024 Eindhoven – Effenaar (Kleine Zaal)



Tickets gibt es hier: https://www.contrapromotion.com/Kuenstler-innen/Long-Distance-Calling/