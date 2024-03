Five Finger Death Punch: kündigen Zusatzshow in Stuttgart an

Die Multi-Platin-Hardrockband Five Finger Death Punch wird im kommenden Sommer eine komplette UK-/Europa-Tournee mit Headliner-Shows und großen Festivals spielen und ihr aktuelles Album Afterlife sowie alle klassischen Hits der Band zwischen Mai und Juli 2024 auf den berühmtesten Bühnen in 20 europäischen Ländern präsentieren. Aufgrund der großen Nachfrage haben Five Finger Death Punch nun eine Zusatzshow in Stuttgart bestätigt.

5FDP spielen Headline-Shows am 3. Juni 2024 in Hannover in der ZAG-Arena, am 18. Juni 2024 in Frankfurt in der Festhalle, am 25. Juni 2024 in Oberhausen in der Rudolf-Weber-Arena und am 11. Juli in Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Die Tournee fällt zudem mit dem europäischen Teil der M72-Tour von Metallica zusammen, bei der 5FDP weiterhin als Special Guest in Stadien auf der ganzen Welt auftreten werden. Bei den Headliner-Terminen der Sommertour werden Ice Nine Kills als Special Guest mit dabei sein. Die Band hat sich mit ihrem aktuellen Album The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood als eine der bösartigsten Kräfte im modernen Metal etabliert. Ice Nine Kills werden auch auf der laufenden Metallica M72 World Tour 2024 zu sehen sein.

5FDP haben vor kurzem eine limited Edition Gold Vinyl Reissue ihres achten Studioalbums mit dem Titel F8 veröffentlicht, erstmals auch als limitierte Collectors Box. Das Album wurde ursprünglich weltweit am 28. Februar, 2020 veröffentlicht und ist HIER erhältlich. F8 debütierte weltweit auf Platz 1 der Rockcharts mit Top 10 Mainstream-Chartdebüts in den USA, Österreich, Australien, Kanada, Finnland, Deutschland, Schweden, der Schweiz, Großbritannien und mehr.

Tickets und weitere Infos:

https://fivefingerdeathpunch.com/pages/tour