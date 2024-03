KneipenTerroristen: feiern Böse Ostern am 28.03.2024 in Lübeck

2024 feiern die KneipenTerroristen zum 23. Mal die berühmt-berüchtigten Böse Ostern Konzerte der Band aus Hamburg. Die anfangs nur in Hamburg veranstalteten Konzerte finden mittlerweile in der gesamten Republik statt und sorgen regelmäßig für volle Häuser und ausgelassene Partys. Dieses Mal wird zum 12. Mal Lübeck unsicher gemacht. Traditionell laden die KneipenTerroristen natürlich auch wieder eine befreundete Band ein, um gemeinsam zu rocken. In den vergangenen Jahren waren das so illustre Gäste wie Drunken Swallows, Berserker, Kärbholz, Grober Knüppel, Abschlach! und viele mehr. 2024 wird gemeinsam mit unseren Kumpels von 68FL:OZ gefeiert.

KneipenTerroristen – Böse Ostern mit KneipenTerroristen + Gäste : 68FL:OZ

Am: 28.03.2024

Ort: Rider`s Café, Leinweberstrasse 4, 23556 Lübeck

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Ticketlink: https://remedyrecords.net/label-rude-records/kneipenterroristen/15625/boese-ostern-ticket-luebeck-28-maerz-2024

Hier ein Link zur Facebook Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/1016142192947589/