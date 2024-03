Wolfheart: unterschreiben bei Reigning Phoenix Music

Reigning Phoenix Music (RPM) ist begeistert, die Zusammenarbeit mit der finnischen Melodic-Death-Metal-Institution Wolfheart bekannt geben zu können. Die Band, die für ihre kraftvolle Kombination aus brutalem Riffing und komplexen Melodien bekannt ist, erweitert eindrucksvoll das RPM-Roster. Angeführt vom talentierten Mastermind Tuomas Saukkonen, haben Wolfheart sich seit ihrer Gründung im Jahr 2013 eine treue Fangemeinde aufgebaut und sich als eine der fesselndsten Bands der finnischen Metal-Szene etabliert.

Gitarrist/Sänger und Bandgründer Tuomas Saukkonen äußert sich freudig zur neuen Partnerschaft: „Ich bin davon überzeugt, dass unsere Unterschrift bei Reigning Phoenix Music ein spannender, bahnbrechender Schritt in unserer Geschichte ist und dass RPM definitiv die richtige Plattform bietet, um die Welt mit unserer Kunst weiter zu erobern. Unsere Zukunft sieht vielversprechender denn je aus und zu sagen, dass wir uns auf die kommende Zusammenarbeit und jegliche anstehende Abenteuer freuen, wäre noch untertrieben.“

RPM-Geschäftsführer Jochen Richert blickt ebenfalls gespannt auf die gemeinsame Zukunft: „Wir bei RPM sind sehr stolz, diese Death-Metal-Groove-Dampfwalze bei uns begrüßen zu dürfen. Kaum eine andere Band beherrscht die Metamorphose aus Brutalität und Melodie so gut wie Wolfheart.“

Aktuell auf einem Hoch ihrer kreativen Schaffensphase befindlich, arbeiten Wolfheart – komplettiert durch Vageliss Karzis (Gitarre, Gesang), Lauri Silvonen (Bass, Gesang; Bloodred Hourdglass) und Schlagzeuger Joonas Kauppinen – mit Hochdruck an neuem Material, das das Publikum schon jetzt mit großer Vorfreude erwarten darf. Die Band, die ihre Anfänge als ambitioniertes Soloprojekt Saukkonens nahm und durch das hochgelobte Debütalbum Winterborn (2015) direkt Anerkennung fand, hat sich über die Jahre zu einer international vielbeachteten Truppe entwickelt. Mit überzeugenden Auftritten bei renommierten Festivals sowie zahlreichen Tourneen, die sie in allerlei Erdteile führten, haben Wolfheart sich eine weltweite Fangemeinde erspielt und mit der Partnerschaft mit RPM untermauern sie ihren Stellenwert in der Musikwelt einmal mehr.

Doch bevor Wolfheart ihre Reise samt neuem Album unter der Flagge RPMs fortsetzen werden, wird das Quartett sich in Kürze an der Seite der Italo-Symphonic-Deather Fleshgod Apocalypse auf Australientour begeben, gefolgt von einer Osteuropa-Headlinetour im Mai und ausgewählten Festivalauftritten im Sommer, um ihr (noch) aktuelles King Of The North-(Live-)Kapitel würdig abzuschließen. Kürzlich konnte die Band obendrein erste Konzerttermine für den kommenden Herbst bestätigen: Im Oktober/November werden Wolfheart sich für 24 Europashows den schwedischen Melo-Death-Pionieren Dark Tranquillity und den portugiesischen Dark-/Gothic-Metal-Wegbereitern Moonspell anschließen. Als Opener werden dabei die deutsche Melodic-Death-Kombo Hiraes fungieren. Alle Details findert ihr unten!

Wolfheart live:

w/ Fleshgod Apocalypse

Präsentiert von Overdrive Touring, Hard Impact Music & Decibel Touring

25.03.2024 AU Perth – Rosemount Hotel

27.03.2024 AU Adelaide – Lion Arts Factory

29.03.2024 AU Brisbane – The Back Room

30.03.2024 AU Sydney – Crowbar

31.03.2024 AU Melbourne – The Espy

14.04.2024 GR Athens – An Club

King Of The North Over Balkans/Europe

Präsentiert von Nordic Cult Management, Hard Impact Artist Management & Decibel Touring

02.05.2024 HR Zagreb – Vintage Industrial Bar

03.05.2024 SK Žemberovce – Gothoom Open Air Fest

04.05.2024 PL Breslau – Stary Klasztor

05.05.2024 PL Posen – 2Progi

07.05.2024 RO Cluj-Napoca – Form Space

08.05.2024 RO Bukarest – Quantic Club

09.05.2024 BG Sofia – Mixtape 5

10.05.2024 MK Skopje – MKC

11.05.2024 RS Novi Sad – SKCNS Fabrika

12.05.2024 CZ Brünn – Kabinet Múz

02.06.2024 FR Montagny – Lions Metal Festival

09.08.2024 FI Helsinki – Hellsinki Metal Festival

07.09.2024 FI Pori – MonoMassive

Endtime Signals European Tour 2024

w/ Dark Tranquillity, Moonspell, Hiraes

Präsentiert von Metal Hammer, musix, metal.de, powermetal.de, eventim & Decibel Touring

31.10.2024 DE Berlin – Astra

01.11.2024 CZ Prag – MeetFactory

02.11.2024 DE Leipzig – Hellraiser

03.11.2024 DE Köln – Live Music Hall

05.11.2024 UK London – O2 Academy Islington

06.11.2024 NL Eindhoven – Effenaar

07.11.2024 DE München – Backstage

09.11.2024 BE Kortrijk – Hell’s Balls Belgium

10.11.2024 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

11.11.2024 FR Toulouse – Le Bikini

13.11.2024 ES Barcelona – Salamandra

14.11.2024 ES Pamplona – Sala Totem

15.11.2024 ES Madrid – Shôko

16.11.2024 ES Santander – Escenario

18.11.2024 FR Villeurbanne – La Rayonne

19.11.2024 DE Lindau – Club Vaudeville

20.11.2024 HU Budapest – Barba Negra

21.11.2024 AT Wien – Arena

22.11.2024 DE Karlsruhe – Substage

24.11.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset

26.11.2024 NO Oslo – Vulkan Arena

28.11.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben

29.11.2024 SE Örebro – Club 700

30.11.2024 SE Göteborg – Filmstudion

Über Wolfheart

Wolfheart, ins Leben gerufen von Tuomas Saukkonen, repräsentieren eine einzigartige Kombination aus der finsteren Stimmung und der Intensität des nordeuropäischen Metal. Ihre Musik zeichnet sich durch rohe Kraft und poetische Tiefe aus, was ihnen Anerkennung in der weltweiten Metal-Gemeinschaft verschaffte. Sie lassen sich von der rauen Natur Finnlands inspirieren und spinnen in ihren Alben komplexe Erzählungen, die Natur und menschliche Gefühle verbinden. Mit jeder Veröffentlichung erweitern Wolfheart ihren musikalischen Horizont und verstärken die Ausdruckskraft ihrer Kunst.

Wolfheart sind:

Tuomas Saukkonen – Gesang, Gitarre

Vageliss Karis – Gitarre, Gesang

Lauri Silvonen – Bass, Gesang

Joonas Kauppinen – Schlagzeug

Mehr zu Wolfheart:

wolfheartmetal.com | Facebook | Instagram