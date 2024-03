Jinjer: haben erste offizielle DVD/BluRay „Live In Los Angeles“ für den 17.05.2024 via Napalm Records angekündigt

Jinjer sind zweifelsohne eine der heißesten und aufregendsten Bands im Modern Metal. Heute kündigt das Quartett aus der Ukraine seine erste offizielle Live DVD/BluRay an: Live In Los Angeles erscheint am 17.05.2024 via Napalm Records. Live In Los Angeles wurde am 22.12.2022 im The Wiltern in Los Angeles, CA, USA gefilmt und steht nicht nur als ein Zeichen für das Ende der Pandemie, sondern auch für 15 Jahre Bandgeschichte!

Durch unerbittliche harte Arbeit, herausragendes Talent und pausenloses Touren gilt das Quartett aus der Ukraine zu Recht als einer der besten Live-Acts überhaupt, was sie vor einem weltweiten Millionenpublikum während zahlreicher ausverkaufter Headline-Tourneen und auf Festivals wie Hellfest, Rock Am Ring, Graspop Metal Meeting, Download Festival und Rocklahoma USA, bewiesen haben. Jetzt bringen Jinjer ihre packende Bühnenshow und mitreißende Energie direkt in die heimischen vier Wände. Zusammen mit der Ankündigung ihres neuen Werks Live In Los Angeles haben Jinjer ein Live-Video zum Hit Call Me A Symbol veröffentlicht. Der Song erschien erstmals auf dem letzten Studioalbum Wallflowers, 2021, mit dem sich Jinjer weltweit hohe Chartplatzierungen sichern konnten.

Jinjer zu Live In Los Angeles: „Die ausverkaufte Show in Los Angeles am Ende unserer Tournee 2022 war der perfekte Zeitpunkt und Ort, um etwas Besonderes zu machen – so etwas wie eine lang erwartete DVD/Live-Album von Jinjer! Die komplett ausverkaufte, legendäre Location, die verrückte Stimmung an der Westküste, und vor allem die Tatsache, dass die Band nach einer sechsmonatigen Tour rund um den Globus – von Europa nach Australien und zurück in die USA – mit voller Power auftrat, machten diesen Abend zu etwas ganz Besonderem. Für die Fans, die an diesem Abend im The Wiltern dabei waren, war es ein unvergessliches Konzert. Jetzt kann jeder einzelne Jinjer-Fan auf der ganzen Welt ein tolles Set unserer größten Hits der Diskografie erleben und genießen. Live In Los Angeles ist nicht bloß eine DVD oder ein Live-Album, sondern feiert 15 Jahre Jinjer, bevor wir uns dem nächsten Kapitel zuwenden…“

Schau dir das Live-Video zu Call Me A Symbol hier an: