Feuerschwanz: Special Album „Warriors“ erscheint am 03.04.2024

Mit ihren letzten beiden Alben konnten sich Feuerschwanz Platz 1 der offiziellen Deutschen Album Charts sichern und zierten im vergangenen Jahr erstmals das Cover des Metal Hammer. Das kommende Special Album Warriors blickt zurück auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte voller unermüdlicher Arbeit und ist ein weiterer Beweis dafür, dass Feuerschwanz Herausforderungen nicht nur mit offenen Armen willkommen heißen, sondern sie vielmehr aktiv suchen. Neu aufgenommen – und zum allerersten Mal überhaupt in englischer Sprache – erhalten Songs wie Highlander, Das Elfte Gebot (engl. The Forgotten Commandment), Memento Mori, Untot Im Drachenboot (engl. Death On The Dragonship), Bastard Of Asgard oder Fegefeuer (engl. Purgatory) einen ganz neuen Charakter, und erklingen gleichermaßen in vertrauter Feuerschwanz-Manier. Warriors ist ein neuer Meilenstein in Feuerschwanz Erfolgskarriere, die nur den Weg nach oben kennt!

Tracklist Warriors:

Highlander (English Version) The Unholy Grail (feat. Dominum, Orden Ogan) The Forgotten Commandment Memento Mori (English Version, feat. Lord Of The Lost, Chris Harms) Death On The Dragonship Wardwarf (feat. Francesco Cavalieri of Wind Rose) Circlepit Of Hell Song Of Ice And Fire (feat. Patty Gurdy) Purgatory Bastard Of Asgard SGFRD Dragonslayer (English Version) Valhalla Calling

Die 2004 gegründete Erfolgsband Feuerschwanz hat sich über die Jahre zu einem der angesagtesten Acts der Szene entwickelt. Nachdem sie mit Memento Mori (2021) zum ersten Mal auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Albumcharts landeten, gelang es Deutschlands feurig-rockigen Band mit ihrem aktuellen Studioalbum Fegefeuer (2023), diesen großen Erfolg zu wiederholen. Mit Premium-Slots auf zahlreichen Festivals, wie z.B. Co-Headline-Slots auf den legendären Wacken und Summer Breeze Open Airs, sowie im Ausland, u.a. beim Masters Of Rock und auf der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt in der Karibik, und einer fast komplett ausverkauften Headliner-Tour, unterstrich Feuerschwanz im vergangenen Jahr ihre einflussreiche Position in der Szene umso mehr.

Feuerschwanz live 2024:

Fegefeuer Tour 2024:

mit Orden Ogan, Dominum

Festivals 2024:

14.12.24 DE – Essen / Grugahalle – 20 Jahre Feuerschwanz