Factory Of Art: kündigen neues Album an

Über zwanzig Jahre sind seit dem letzten Werk The Tempter vergangen, nun ist es Zeit für ein neues Album! Nach einer längeren Pause, die mit Factory Under Cover mehr als ausgefüllt wurde, melden sich die Leipziger Factory Of Art jetzt eindrucksvoll zurück. Das neue Album Back To Life erscheint am 7. Juni 2024. Dabei spielt die Gruppe auch mit neuer Besetzung ihre absoluten Stärken aus. Freuen wir uns auf kunstvoll arrangierte und zeitlose Rhythmen und aussagekräftige Texte, die nachhaltig im Ohr hängen bleiben. Nun stellt die Band das von Massimo konzipierte Artwork sowie die Tracklist vor.

Back To Life wurde von der Band selbst produziert, Mix und Mastering übernahm der dänische Produzent Jacob Hansen.

Factory Of Art sind beileibe kein unbeschriebenes Blatt in der deutschen Rockszene. 1990 in Leipzig gegründet, kann die Band auf mittlerweile über drei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken. In den 90er Jahren galt die „Kunstfabrik“ als DIE ostdeutsche Heavy Metal Hoffnung, was der Band einen Plattendeal beim renommierten Label AFM einbrachte.

Wenn es eine Band gibt, die mit einer außergewöhnlichen Symbiose aus Progressive, Powermetal und klassischem Heavy Metal überzeugt, dann ist es Factory Of Art.

Das neue von Factory Of Art im LoschHouse Studio produzierte und vom dänischen Produzenten Jacob Hansen gemischte und gemasterte Werk zeigt deutlich, dass mit der Band zu rechnen ist. Hier wird deutlich, dass der einzigartige Stil der metallischen „Kunstfabrik“ im neuen Gewand noch stärker ist als je zuvor.

Back To Life Tracklist:

1. Abysses

2. Burning Wings

3. Blessing In Disguise

4. Silent Room

5. Walking To The Place I Love

6. Face Behind The Mask

7. Decadence

8. The Truth

9. Behind The Lights

10. Back To The Life

Factory Of Art sind:

Vocals – Jens „Petri“ Petrat

Guitar – Thoralf Schulze

Keyboards – Gunter Christian

Bass – Ronald „Ron“ Losch

Drums – Ralph Marcel „Ralle“ Dietrich

