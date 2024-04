Factory Of Art: starten Albumvorverkauf und geben Konzerttermine bekannt

Factory Of Art sind zurück. Das neue Album Back To Life erscheint am 7. Juni 2024. Dabei spielt die Gruppe auch mit neuer Besetzung ihre absoluten Stärken aus. Freuen wir uns auf kunstvoll arrangierte und zeitlose Rhythmen und aussagekräftige Texte, die nachhaltig im Ohr hängenbleiben. Das über Factory Music erscheinende Back To Life wurde von der Band selbst produziert, Mix und Mastering übernahm der dänische Produzent Jacob Hansen. Das ausdrucksstarke Artwork wurde von Massimo konzipiert.

Bevor in Kürze die erste Single digital veröffentlicht wird, geben die Leipziger euch heute schon die Möglichkeit, das Album in physischer Form vorzubestellen.

An dieser Stelle der Hinweis, dass das Album aktuell bewusst nicht auf den Streaming-Portalen erhältlich sein wird. Allerdings haben die Leipziger noch ein besonderes Schmankerl vor. Im Zuge der Releaseparty wird die Doppel-Vinyl Ausgabe von Back To Life vorgestellt, die ab dann auch im Shop zu erwerben sein wird.

Wer die Band LIVE sehen möchte, darf sich schon auf das Releasekonzert am 06.06.2024 im Hellraiser Leipzig freuen. Tickets dafür gibt es hier.

Hier die aktuellen Konzertdaten von Factory Of Art:

06.06. Leipzig – Hellraiser – Release Party

07.06. Berlin – METAL GODs OPEN AIR

15.06. Collis bei Gera – C:O:A Rock am Teich

Weitere Infos zu Factory Of Art und Back To Life könnt ihr hier nachlesen: