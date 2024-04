10 Dinge, die man auf ein Metal-Festival mitnehmen sollte

Ein Metal-Festival wie das Wacken Open Air, das Summer Breeze oder das Party.San Metal Open Air sind aufregende Ereignisse, die Metalfans aus der ganzen Welt zusammenbringen, um Musik zu genießen, Gleichgesinnte zu treffen und um bei einem Bier oder zwei eine unvergessliche Zeit zu haben. Damit du das Beste aus deinem Festivalerlebnis herausholen kannst, ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Hier sind 10 Dinge, die du auf ein Metal-Festival mitnehmen solltest:

Festivaltickets Dies mag offensichtlich erscheinen, aber es ist wichtig, sicherzustellen, dass du deine Festivaltickets nicht vergisst. Drucke sie aus und packe sie an einem sicheren Ort ein – wenn du aus Deutschland kommst, dann kann eine Klarsichtfolie nicht schaden. Das schafft auf jeden Fall ein sicheres Gefühl. Alle anderen können das Ticket auch in digitaler Form mitbringen. Aber ohne Tickets wirst du Schwierigkeiten haben, das Festivalgelände zu betreten und dir dein Bändchen abzuholen.

Zelt und Schlafsack Viele Metal-Festivals bieten Campingmöglichkeiten an. Ein Zelt und ein Schlafsack sind also essenziell, damit du dich nach einem langen Tag voller Metal- und Rockmusik ausruhen und erholen kannst. Auch ist es nicht zu unterschätzen, dass man bei Regen einen Rückzugsort hat und wer das deutsche Wetter kennt, der kann sich sicher schützen – einen Regentag gibt es für gewöhnlich (mindestens) immer. Wähle also ein robustes, wetterfestes Zelt, das ausreichend Platz für dich und deine Ausrüstung bietet. Wenn du mit Freunden unterwegs bist, dann tausche dich doch aus. Vielleicht hat ja einer von euch noch einen Pavillon anzubieten, den man als Sonnen- oder Regenschutz verwenden kann.

Essen und Trinken Auf einem Festival wirst du viel Zeit im Freien verbringen, daher ist es wichtig, ausreichend Essen und Trinken mitzubringen. Füll deinen Rucksack mit nicht verderblichen Snacks wie Müsliriegeln, Trockenfrüchten und Energieriegeln … bitte was? Das würde man sagen, wenn man auf eine gefühlt endlose Wanderung durch die Taiga ist. Bei einem Festival bist du super bedient mit ein paar Dosen Ravioli, einem Gaskocher, einem (guten) Messer und allerhand Dingen, die schmecken und auch mal zwei bis drei Tage ohne Kühlung auskommen. Neben dem obligatorischen Bier darf auch Wasser oder zumindest eine wiederbefüllbare Wasserflasche mit eingepackt werden. Die Festivals bieten in der Regel immer auch Wasserstellen in ausreichender Menge an.

Festivalkleidung Ein Metal-Festival ist die perfekte Gelegenheit, um die Shirts seiner Lieblingsbands mal wieder zur Schau zu tragen. Die Klischeekutte muss sicher auch mal wieder entstaubt werden, denn die ist für viele auch ein absolutes Muss im Festivalkoffer. Ansonsten ist es wichtig, sich dem Wetter anzupassen. Checke am besten eine Woche vor dem Festival die Wetter-App deiner Wahl und bereite dich auf die Vorhersage vor. Wer schon mal auf einem Festival „abgesoffen“ ist, so wie wir letztes Jahr auf dem Wacken Open Air (Artikel: hier), der weiß klar zu schätzen, wenn er einen Satz (schwarzer) Gummistiefel im Kofferraum hat. Doch wenn es anders kommt, dann ist auch ein Sonnenschutz in Form einer Kappe, eines Huts oder Bandanas immer eine gute Wahl.

Hygieneartikel Auch wenn ein Festival oft mit Unordnung und Dreck in Verbindung gebracht wird, solltest du dennoch an deine persönliche Hygiene denken. Packe Zahnbürste, Zahnpasta, Feuchttücher, Deo, Badartikel und ein Handtuch ein. Denn auch wenn es heißt, dass Duschen kein Heavy Metal sei, tut es gut, sich den Schlamm ab und zu mal vom Körper zu spülen. Du möchtest dich schließlich frisch und sauber fühlen, selbst wenn die Bedingungen nicht immer optimal sind.

Geld und Ausweis Naja, früher hätte ich gesagt, dass man genug Bargeld einpacken sollte. Doch heute ist das gerade bei den großen Festivals nicht mehr nötig. Erkundige dich rechtzeitig vor dem Festival, ob vor Ort bargeldlos bezahlt werden kann oder ob das Festival ein eigenes Zahlungssystem hat. Denn bei manchen solcher Großveranstaltungen bekommt man einen Chip, der vor dem Festival aufgeladen werden kann. Wenn das so ist, dann ergibt es vollkommen Sinn, dies im Voraus zu tun. Denn es ist bei dem tollen deutschen Handynetz nie garantiert, dass vor Ort eine Internetverbindung zur Verfügung steht. Bei den kleineren Festivals ist 2024 Bargeld noch immer gewünscht und es gibt zumeist nur begrenzte Möglichkeiten zum Geldabheben. Ein Ausweis ist ebenfalls wichtig, um dein Alter nachzuweisen und Zugang zu bestimmten Bereichen zu bekommen.

Sonnenbrille und Sonnencreme Die Sonne kann während des Festivals ziemlich intensiv sein, besonders wenn du den ganzen Tag draußen bist. Schütze deine Augen mit einer Sonnenbrille und deine Haut mit ausreichend Sonnencreme. Das Beste ist, eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor zu wählen und sie regelmäßig aufzutragen. Gegen den Sonnenstich hilft ansonsten nur eine Kopfbedeckung und genügend (am besten nicht alkoholische) Getränke. Denn wenn mal wieder kein Schattenplatz frei ist, dann muss man sich den eben mobil mitbringen. Bei einigen Merchandisern habe ich echt coole Caps gesehen. Habe gehört, dass die auch den Zweck gut erfüllen und zeitgleich zeigen, zu welcher Band man vor die Bühne rennen würde.

Powerbank oder externer Akku Dein Handy wird wahrscheinlich dein bester Freund während des Festivals sein – sei es zum Fotografieren, zum Verbinden mit Freunden oder zum Checken des Festivalplans. Eine Powerbank oder ein externer Akku sind praktisch, um sicherzustellen, dass dein Handy immer einsatzbereit ist. Dazu haben sich in den letzten Jahren auch Solarmodule gesellt. Die kleinen Helferlein sind in der heutigen Welt wirklich nicht mehr wegzudenken. Doch empfehle ich persönlich auch immer, dass man ein Festival mal ganz ohne elektronische Geräte genießen sollte. Den Moment, den man live vor einer Bühne erlebt, den kann ein Handy niemals so einfangen, wie er wirklich war. Ehrlich gesagt, habe ich mir wahrscheinlich 95 % der Handyaufnahmen im Nachgang nicht einmal mehr angeschaut – also wofür dann die Aufnahme machen.

Erste-Hilfe-Set Ein kleines Erste-Hilfe-Set kann in Notfällen sehr nützlich sein. Packe Pflaster, Verbandszeug, Schmerzmittel und alles Notwendige ein, um kleine Verletzungen oder Beschwerden zu behandeln. Du weißt nie, wann du es brauchen könntest, also ist es besser, darauf vorbereitet zu sein. Genauso gehören Kopfschmerztabletten und Wasser ins Auto (oder in den Koffer), denn ein Festival geht ja länger als nur eine Nacht und wer will nicht den zweiten Tag noch mal so feiern wie am ersten. Das geht nur wirklich, wenn man sich nach einer langen, lauten und vielleicht nicht so erholsamen Nacht ein wenig Zeit und Wasser zum regenerieren gibt.

Festival-Plan und Anreiseplan Um das Beste aus dem Festival herauszuholen, solltest du einen Festival-Plan, die Running Order und die Social-Media-Kanäle der Festivals selbst im Auge behalten. Auch wenn das vielleicht Banane klingt, aber uns hat es in den letzten Jahren geholfen, sich in den Tagen vor den Veranstaltungen an die Vorgaben der Veranstalter zu halten. Denn diese sind vor Ort und können genau berichten, ob eine Anreise jetzt oder später sinnvoll ist. Manche Bands bieten sogar eigene Apps für das jeweilige Festival an. Ebenso sollte man sein Navigationssystem ab der Beschilderung der Veranstalter ausschalten und den Schildern vertrauen. Zum Teil wird man als Gast nämlich anders geleitet, als dass einem das Navi erzählen will. Die Running Order vor dem Festival zu checken ist immer sinnvoll. Erstens lässt sich so super eine „Anfahrtsplaylist“ bespielen und zweitens kann man dann schon einmal markieren, welche Band man wann und wo sehen will.