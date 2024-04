Villain Of The Story: veröffentlichen neue Single und Video „Spiral“

Villain Of The Story haben ihre neueste Single und das Video Spiral veröffentlicht – in Collab mit Taylor Barber von Left To Suffer! Der Song ist eine dynamische Veränderung im Vergleich zu den letzten Veröffentlichungen der Band und spiegelt die harten Wurzeln wider, die ihren Stil geprägt haben. Spiral erscheint bei Out of Line Music, bekannt für die Zusammenarbeit mit Größen wie Cane Hill, Ten56. und Novelists.

Diese neue Veröffentlichung knüpft an die erfolgreiche Headliner-Tour von Villain Of The Story in den USA im März an. Die Erwartungen steigen, denn die Band wird im Herbst 2024 ein neues Album und eine begleitende Tour zum Album spielen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 in Minneapolis, Minnesota, ziehen Villain Of The Story das Publikum weltweit in ihren Bann. Bekannt für eine einzigartige Mischung aus der Intensität des Metalcore der 2010er Jahre und der Zugänglichkeit von 2000er-Rock, haben sie über 75 Millionen Plays auf verschiedenen Plattformen erzielt.

Villain Of The Story Line-Up:

Christian Grey – Vocals

Logan Bartholomew – Vocals

Cody Pauly – Guitar

Page Brownie – Bass

Villain Of The Story online:

https://www.instagram.com/votsbandmn

https://www.facebook.com/votsbandofficial